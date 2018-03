Botas Alpinismo Light de Simond

Simond es una empresa fundada en 1860 en Chamonix, a los pies del Mont Blanc y ha sido siempre dirigida por la familia Simond durante generaciones con el afán de satisfacer las necesidades de los alpinistas. Así fue hasta 2008, cuando Decathlon se convirtió en su único accionista, impulsando la marca y mejorando la oferta a los escaladores de todo el mundo. Su principal característica es la innovación en sus productos y ha añadido a su colección de material al que estábamos acostumbrados, piolets, mosquetones, crampones… una amplia oferta de cuerdas, textil, pies de gato y botas.

Ámbito del test

Para realizar el test hemos utilizado como terreno de juego la sierra de Guadarrama, que en esta época del año reúne una amplia variedad de terrenos en un mismo enclave. Hemos realizado marchas por montaña, aproximaciones a vías de escalada fácil (IV+/Vº) y algunos corredores fáciles de Peñalara.

Test de la bota

En esta ocasión, el producto analizado son las botas de Alpinismo Light de Simond (Decathlon). Es una bota que desde el primer momento transmite la sensación de ser robusta y bien acabada.

Se trata de una bota semirrígida cramponable que nos permite un amplio abanico de juego durante las tres estaciones. Podremos usarla en invierno, pero en cotas no muy elevadas, y teniendo en cuenta que no son rígidas ni adecuadas para escalada en hielo, lo que no quita que podamos realizar aproximaciones y descensos por terreno glaciar sin mayor problema.

El peso ronda los 700 gramos en talla 42 y, aunque no es una bota ultraligera, sí que transmite ligereza. Dado que es una bota polivalente y concebida para tenerla puesta mucho tiempo, que sea ligera le otorga unos puntos extra.

El anclaje reforzado de tela en el talón nos permite colgarla con comodidad cuando el terreno se vuelve mucho más técnico y hay que ponerse los pies de gato para proseguir la ascensión.

Forma de la bota

La bota tiene un diseño que favorece las hormas anchas y empeines altos. Yo no tengo la horma del pie excesivamente ancha, pero si tengo un empeine pronunciado y la presión que ejercen otros modelos de botas en este punto me hace sufrir en las rutas largas. El empeine de estas botas me encajó como un guante desde el primer día.

Interior de la bota

La bota de Alpinismo Light lleva un calcetín interior de membrana OutDry® impermeable y transpirable con espuma de PE transpirable y térmica que aporta un calor muy agradable para los días fríos sin llegar a recocer el pie con el calor.

Tejido exterior y recubrimientos:

Formada por tela sintética de poliéster y PU, consigue una excelente relación ligereza/duración. El cuello de la caña es de PU.

La alta tira de protección externa que rodea completamente el contorno de la bota la hace resistente en terrenos pedregosos y evita fácilmente la entrada de agua cuando vamos por terreno muy húmedo o barro.

Aunque el color puede ser algo subjetivo, yo personalmente agradezco que tenga colores vistosos y el azul en el que está confeccionado, junto con las terminaciones naranjas, le dan una apariencia llamativa sin ser cantosa.

Suela

La suela Vibram Mulaz Evo, con tacos grandes, ha respondido muy bien. Aunque la puntera no es excesivamente estrecha, al ser lisa sin tacos ni hendiduras favorecerá un buen cantoneo y tacto de puntera que nos permite afrontar pasos en dificultades de AD.

Tiene una buena relación entre suela ancha cómoda para dar paseos y zonas más estrechas que permiten un perfil más técnico con el que poder disfrutar en terreno abrupto más exigente.

Su entresuela, de espuma Eva de doble densidad, nos da una mayor amortiguación en el talón lo que nos ha permitido afrontar rutas largas con descensos pronunciados sin sufrir molestias.

Sistema de sujeción

Tobillo:

El sistema de lazada rápida con hebilla intermedia con autobloqueo permite una lazada más precisa y un mayor control del bloqueo de talón integrado dando como resultado una mayor eficacia en el descenso.

Aunque he podido comprobar que es un sistema eficaz, tengo que reconocer que cuesta pillarle el truco las primeras veces, ya que el sistema de autobloqueo dificulta la inserción del pie en la bota teniendo que soltar bastante los cordones. Es algo a lo que se le coge el truco enseguida, y uno se acotumbra, aunque si agradeceremos esa firme sujeción que ejerce el autobloqueo en el tobillo, permitiendo incluso llevar la caña suelta con el pie sujeto.

El sistema de cordones nos permite independizar con buen resultado la sujeción en el empeine, tobillo y caña, dando como resultado una buena adaptación a una amplia variedad de tipos de pie.

Caña:

La caña aparenta rigidez cuando nos calzamos la bota, pero el generoso interior de espuma enseguida se adapta a nuestro pie, resultando una bota muy cómoda.

Podemos apreciar tres alturas con diferentes materiales en la caña.

Una primera zona reforzada y dura que nos protege cuando llevamos puestos los crampones semiautomáticos evitando sentir las zonas de presión.

Una zona intermedia acolchada reforzada que sujeta firmemente

Una zona final más cómoda y flexible para evitar rozaduras y conseguir el mejor ajuste.

Crampones

Usadas tanto con crampones flexibles como semiautomáticos la respuesta es muy buena consiguiendo un ajuste excelente que nos permite tener el crampón firmemente sujeto, aunque carguemos mucho peso.

Se trata de una bota semirígida con bastante flexibilidad, lo que hace que sea cómoda en largas travesías, pero notaremos el crampón si tenemos que utilizarlos durante largos periodos. No creo que el uso de crampones sea su medio natural, aunque permite colocarlos y usarlos para resolver los pasos complicados sin mayor problema.

Comportamiento en roca

Testeada en trepadas y escaladas de grado fácil ha sorprendido su comodidad. Es una bota que se adapta muy bien y nos permite cantear y sentir el terreno para progresar con comodidad, siempre hablando en grados fáciles.

Esta cualidad nos permitirá afrontar terrenos muy variados en una misma jornada sin penar en los cambios de relieve y tipos de roca.

Conclusión

E nuestra opinión, la bota de Alpinismo Light de Simond tiene sus mayores cualidades como bota ligera todoterreno, lo que nos permitirá afrontar pasos técnicos con solvencia así como zonas de nieve, aunque fuera del periodo puramente invernal ya que le falta rigidez en su suela y acolchado interior para soportar durante periodos prolongados temperaturas muy bajas.

Es una bota recomendada para el terreno de actividades de montaña y trekking del que podemos disfrutar en la Península Ibérica durante prácticamente todo el año.

Tal y como también aconseja el fabricante, no está diseñada para escalada vertical en nieve/hielo, aunque nos permitirá pisar nieve durante varias horas sin temor a terminar con los pies mojados y podremos afrontar con los crampones pasos puntuales en nuestras travesías.

Características técnicas

Sistema de lazada rápida con hebilla intermedia con autobloqueo.

Membrana OutDry con impermeabilidad y transpirabilidad excepcionales

Suela Vibram Mulaz con tacos gruesos y profundos.

Entresuela de espuma EVA doble densidad

Inserto de PU detrás compatible con crampones semiautomáticos y de correas.

Peso 1.410 gramos el par talla 42 EU/8UK