Exos 38 de Osprey. Mochila minimalista y polivalente

Osprey es una de las marcas de referencia en USA en cuanto a mochilas junto a Gregory y The North Face. Son grandes especialistas en mochilas y hay que reconocer que la fama es merecida. Nosotros somos fans de sus productos, para qué negarlo, y en cada prueba realizada en estos últimos años los resultados siempre han sido más que positivos. En este caso, la conclusión no ha sido distinta, y ha vuelto a sorprendernos con una mochila que destaca tanto por su minimalismo extremo, hasta límites insospechados, como por sus detalles.

La Exos 38 es una mochila unisex, muy ligera, diseñada para ser usada en todo el abanico de los deportes en el medio natural, excepto en deportes técnicos de montaña tipo alpinismo o esquí de montaña, y durante todo el año. Realmente se podrá usar como mochila para cualquier actividad que exija llevar equipo y material, independientemente de si es montaña o no. La mochila perfecta para un “Camino de Santiago” en el que solo

tendremos que llevar ropa y material para dormir, o para una travesía por montaña no técnica, en la que debamos llevar un piolet por si acaso…



Con un peso de apenas 970 gramos, tiene detalles que nos harán un camino más cómodo vayamos por llano o por pendientes.

Su cubicaje, de 38 litros, está muy bien aprovechado, y al disponer de varios “bolsillos no computables” en ese volumen por ser imperceptibles si no se usan, la realidad es que nos vamos a los 42-44 con facilidad si los aprovechamos.

EL AJUSTE

Lo primero que nos llamará la atención, sin duda alguna, es la sensación de liviandad al cogerla. Pero aún más, al tenerla cerca, es la impresión que produce el ver una serie de cintas alrededor de la mochila, y sobre ella, de 7mm, junto con los cierres minúsculos, que nos harán pensar que se va a romper en cualquier momento. Pero nada más lejos de la realidad, al menos, con un uso normal, otra cosa es que pisemos las piezas con botas rígidas o cerremos el maletero sobre ellas.

La espaldera, con un sistema de rejilla separada de la propia parte posterior de la mochila, también es digna de mirarla con detenimiento. Te das cuenta en seguida que va a ser realmente difícil que sudemos mucho por la espalda, y mucho más que le llegue al propio macuto.



Las hombreras, de la longitud justa para cubrirnos los hombros, son anchas y medianamente gruesas, pero de una espuma muy confortable. Están forradas con una malla ligera y aligerada con agujeros, que hace las veces de cinta hasta la hebilla reguladora. Dispone de sendos bolsillos de malla elástica en los que se pueden llevar barritas, geles o bolsas de hidratación estrechas y alargadas, de las de 200ml.

Con el tensor pectoral, regulable en altura, terminaremos de ajustar las hombreras perfectamente a dicha zona. Un detalle muy útil que tiene la banda pectoral es un silbato integrado en la pieza de cierre, que nos puede sacar de un apuro.

El cinturón lumbar es ancho y con un acolchado medio bastante flexible y moldeable que es muy cómodo si el peso no es excesivo en la mochila.

Dispone de dos bolsillos simétricos portamaterial, uno a cada lado del cinturón, en el que caben desde aparatos GPS o de telefonía, a barritas energéticas, o cualquier cosa que podamos necesitar tener a mano.

La espalda está formada por un panel AirScape de malla troquelada. Mantiene el cuerpo ventilado, a la par que proporciona el soporte necesario para la carga. El ajuste es bastante preciso y proporciona una comodidad sobresaliente teniendo en cuenta la categoría de mochila que tratamos, y dependiendo del peso que porteemos. El cuerpo de la mochila es de forma tubular, un poco abombada en el centro si la llenamos a tope.



LOS DETALLES

En cuanto a los detalles y complementos, apuntar que dispone de compartimento para bolsa de hidratación con salida para el tubo por ambos lados.

Las cintas inferiores de carga de 7mm, y minimalistas, nos permiten llevar la esterilla perfectamente, o cualquier objeto que mida más de 30 centímetros de largo. Las cintas laterales de compresión, igualmente de 7mm, nos permitirán dejar la mochila minúscula en las ocasiones que llevemos poco material, o queramos comprimir más el macuto.

El acceso superior, de gran apertura, dispone de una cinta roja para un primer cierre o para sujetar una carga extra, y un tanka para la boca de la mochila, que deja la misma correctamente cerrada.

En caso de que no queramos llevar seta en la mochila, mediante un ingenioso sistema de triple grapado, podemos quitar dicha tapa y cubrir la mochila con una flapjacket que la dejará totalmente cerrada.



Cuenta además con dos bolsillos laterales, confeccionados en fina malla elástica, en los que se puede meter una botella grande sin problemas, y otro bolsillo frontal en malla elástica que nos servirá para portear los crampones si los llevamos, prendas mojadas si no queremos meterlas dentro de la mochila, o cualquier otra cosa que queramos tener a mano y con fácil acceso.

A los lados del bolsillo frontal hay varios puntos de amarre, para con un pulpo, cordino o similar, portear lo que deseemos.

El sistema de fijación del piolet o bastones es del tipo clásico con lazo inferior, pero hay que fijarlo con las cintas laterales, que llegan al centro de la mochila para ello.

La seta, de tamaño medio y bien centrada, como hemos dicho es desmontable, y tiene un bolsillo exterior con un mosquetón dentro, y otro interior de rejilla, donde guardar la documentación con seguridad o los objetos más personales.



Así que, visto todo esto, y resumiendo, creemos que la Exos 38 es sin duda una mochila minimalista de uso perfecto para trekking, senderismo, o montañismo no técnico, con un peso realmente contenido para todos los bolsillos y accesorios que nos ofrece, y que puede ser una opción más que interesante para todas aquellas actividades en tiempo caluroso que nos requieran bastante capacidad y versatilidad de uso.