Mochila Talon 22 de Osprey

Fundada en California en 1974 con una sola máquina de coser, pero con la cabeza llena de grandes ideas y el deseo de diseñar y fabricar innovadoras mochilas de la más alta calidad, hoy en día se puede afirmar que los productos Osprey continúan con ese espíritu pionero que tanto las caracteriza. Osprey es actualmente la marca de mochilas referencia , junto con Gregory y The North Face, en USA. Sus mochilas se utilizan en todas partes, desde las montañas más altas hasta las islas más remotas. A nosotros, como ya hemos dicho en otras ocasiones, prácticamente siempre nos encantan sus mochilas. En cada test realizado, sus productos siempre han cumplido con creces nuestras expectativas, y en esta ocasión no ha sido distinto.

La Talon 22, la elegida en cuestión para este mes, es una mochila todoterreno, que destaca por su versatilidad dadas sus características y detalles, y que nos permite usarla en actividades de día en montaña que requieran el uso de piolet, hasta en jornadas de bicicleta en las que tendremos después que portear el casco.

Con un peso de apenas 800 gramos en talla M/L, la Talon 22 ofrece una serie de detalles que nos harán la ruta más

cómoda, vayamos caminando por llano, en BTT, haciendo turismo urbano o superando fuertes pendientes. Su cubicaje, de 22 litros, está muy bien aprovechado, y al disponer de varios “bolsillos” no computables en ese volumen por ser imperceptibles si no se usan, la realidad es que nos vamos a los 25-27 con facilidad si los sabemos aprovechar.

AJUSTE Y SUJECIÓN

Quizás, la mayor novedad en la Talon 22 sea su espaldera, consistente en un panel trasero de gomaespuma troquelado y forrado por una finísima rejilla, llamado sistema AirScape. Está diseñada y conseguida de tal manera que la circulación del aire y la comodidad están garantizadas. El sudor no entra en contacto con la espaldera en casi ningún momento, evitando esa molesta sensación de humedad cuando hace mucho calor o simplemente debido a la sudoración excesiva por el esfuerzo.

Por otra parte, la espaldera es regulable en altura, con lo cual incrementamos de una forma muy notable la comodidad y la adaptación al cuerpo de cada persona, teniendo un amplio margen de uso en las diferentes tallas.

El cinturón lumbar, de rejilla amplia y resistente, al igual que la parte baja de la espalda, es muy ancho y reparte perfectamente el peso en esa zona, aliviando la zona de los hombros cuando trabajamos con ella muy cargada.

Para completar su cinturón, la Talon 22 tiene dos bolsillos simétricos en él lo suficientemente amplios como para guardar el GPS, la cámara de fotos, etc. Ambos cierran con dos buenas cremalleras que nos permite transportar también cosas pequeñas o delicadas, como documentación o dinero, sin miedo a perderlo.

Las hombreras, anchas y de un material similar a la espaldera, son muy cómodas y robustas. Regulables en longitud y tiro de hombros, se ajustan también a la perfección a nuestra espalda. Dispone de un bolsillo para tubo de hidratación o geles en la hombrera izquierda, donde se encuentra así mismo el sistema STOW-ON-THE-GO para transportar los bastones a mano sin necesidad de quitarse la mochila.

Con el tensor pectoral, regulable en altura, terminaremos de ajustar las hombreras perfectamente a dicha zona. Un detalle muy útil que tiene la banda pectoral es el silbato integrado en la pieza de cierre que nos puede sacar de un apuro.

LOS OTROS DETALLES

Un detalle que cuesta sacarle su aplicación si no lo conocemos es una pieza plástica que encontramos en el frontal en la parte superior. Si observamos la foto adjunta, se trata de una especie de fijador para el casco. En la marca lo ponen para casco de bici, pero en los cascos de escalada con aberturas de aireación se puede fijar exactamente igual.

El cuanto al portapiolet, éste es del tipo standard hoy en día, con una cinta bajera escamoteable y un tensor elástico superior también escamoteable.

Pasando a los bolsillos disponibles, podremos comprobar que en la parte superior hay uno que es bastante amplio para el tamaño de la mochila, cerrado por cremallera y con tapeta protectora de la misma. Dentro del cuerpo de la mochila hay otro tipo portadocumentos, con mosquetón portallaves cerrado por cremallera, y en el exterior encontraremos tres bolsillos más. Uno frontal lo bastante grande como para guardar una chaqueta ligera o algo de similar tamaño, y dos laterales en los que se puede meter una botella de 750ml perfectamente. En esos bolsillos encontraremos las cintas de compresión InsideOut que, en caso de llevar la mochila poco llena, nos la dejarán fina y sin bolsas.

Por supuesto, no podía falta el espacio para las bolsas de hidratación que encontraremos entre la espaldera y la mochila, con un cierre para colgarla y que no se nos vaya al fondo del compartimento.

Visto todo esto, creemos que la Talon 22 es, en definitiva, una mochila con una definición muy simple: “versátil”. Es una mochila ligera, comodísima y resistente, de un uso tan amplio que permite llevarla para salidas de un día a algún pico que requiera ponerse casco y tirar de piolet, o para hacer una ruta en BTT que exija llevar algo más que agua y dos barritas, hasta salidas de senderismo clásico o, simplemente, turismo urbanita con una mochila que nos permita estar todo el día con ella a la espalda y poder cargarla de regalos sin miedo.

Peso: 800 gramos.

Precio recomendado: 120 euros.