Nodin de Arc’teryx, versátil y cortavientos

Recientemente ha caído en nuestras manos, y perteneciente a la línea minimalista propuesta por Arc´teryx para esta temporada, la chaqueta Nodin… una grata sorpresa, sin duda alguna.

En primer lugar, debo reconocer que es la primera vez que pruebo una prenda de este tipo, por lo que no sabía muy bien qué esperar. Ahora puedo afirmar con seguridad que me ha encantado, de hecho, no me la he quitado de encima desde que comenzaba la actividad, y eso que he escalado y corrido con ella, incluso me he ido luego de cañas por el pueblo. Su eficacia como prenda exterior es fantástica, y a la vez muy curiosa, ya que realmente su concepto se acerca mucho más a una camisa cortavientos que a una chaqueta propiamente dicha.

Es sumamente versátil, por lo que podemos usarla para correr, escalar, montar en bici, hacer una ruta de senderismo o pasear por la ciudad, ya que además es bonita, algo que la marca canadiense, sin duda, cuida y mucho.

La chaqueta Nodin se ajusta como un guante. Tiene un “fit” atlético, pero sin agobiar, lo que, unido a su exiguo peso de solo 155 gramos y suavidad de tejido, hace que no nos moleste en ningún momento. La sensación es la de llevar una camiseta, debido en parte al nylon de 20 Denier con el que está construido, el cual tiene un tratamiento DWR para el agua y la humedad.

Entrando en los detalles y acabados, la Nodin tiene una cremallera central de calidad reforzada por una tapeta interior, además de dos bolsillos exteriores bien dimensionados, y con otro par de tapetas, que cuentan con sendas cremalleras, muy finas, eso sí, pero de buena calidad también, como es lógico en una chaqueta de esta gama.

Como único “pero” cabría apuntar que los bolsillos, aunque bien posicionados, no están pensados para ser usados con arnés, aunque creemos que no es un problema demasiado reseñable y, además, Arc´teryx tampoco pretende que sea una chaqueta específica para escalar.

El bolsillo derecho presenta un pequeño bolsillo de malla lo suficientemente grande para guardar un GPS o un móvil, y además actúa como la bolsa de compresión de la chaqueta que incluye un bucle grande para poder colgarla de un mosquetón al arnés o la mochila.

Los bolsillos, al estar cosidos, hacen que en el interior haya dos más grandes en los cuales caben guantes, gorro, etc., de tal forma que operativamente la chaqueta tiene cuatro bolsillos.

Las mangas presentan un borde elástico en la parte inferior que funciona muy bien y se cierra a la perfección sobre las muñecas. En la parte baja nos encontramos con un sistema de ajuste por elástico con tanka que permite que se pueda usar con una mano perfectamente.

La Nodin tiene también una capucha escamoteable en el cuello que, a la hora de su utilización, es muy efectiva en los días de viento. Está diseñada para llevarla pegada a la cabeza, o como mucho encima de un gorro de lana, ya que no está sobredimensionada y su ajuste va por elástico sin regulación. Si nos ponemos un casco este debe ir encima.

En definitiva, la Arc’teryx Nodin es una chaqueta muy versátil y cortavientos, elaborada con tejido “entrelazado” muy ajustado que permite, al no llevar ningún tipo de membrana, una evacuación del sudor espectacular. Tiene cierta resistencia al agua y la humedad y es maravillosamente compresible y transportable.

Por nuestra parte de nuevo dar la enhorabuena a Arc´teryx por la elaboración de esta prenda.