Piolet Naja light de Simond

Simond nos presenta, dentro de su gama de herramientas para hielo y nieve, un piolet pensado para el gran público, muy económico, y más que suficiente para más del 80% de las personas y actividades que usan dicha herramienta. Nosotros lo hemos probado principalmente sobre dos tipos de terreno:

- Corredores / Caras norte de nieve hasta 65º.



- Terreno mixto fácil.

Dicho esto, debemos advertir que con este piolet partimos de tres pilares:

- LIGEREZA: 480 gramos en versión maza. Muy ligero en su estilo, de piolet clásico con aspiraciones a alpinismo. Maza pequeña, ligera y perfecta para clavar.

- FUNCIONALIDAD: perfecto para actividades de montañismo clásico, esquí de montaña y alpinismo básico tipo “cara norte” y corredores de dificultad moderada. Su homologación Tipo 1 (Básica), no lo hace recomendable para más allá, ni un uso profesional.

- POLIVALENCIA: el piolet es una herramienta excepcional para los montañeros clásicos. Perfecta para llevar en esquí-alpinismo, actividad en la que puede haber algo más que subir una pendiente de nieve, y para actividades de alpinismo de dificultad moderada.



Características técnicas

- Hoja banana de acero troquelado, eficaz en nieve dura y hielo. Mecanizado láser; dientes de agarre y punta afilada de gran precisión. Tratamiento de superficie anticorrosión.

- Mango curvo de talla media, polivalente (piolet bastón o piolet-tracción). Mango de aluminio muy ligero. Estrechamiento en el centro del mango (Carving concept) para un mejor agarre y mayor rigidez del mango.

- Grip en el extremo del mango para aumentar la adherencia sin penalizar el agarre. Reborde ligero en el extremo del mango para utilizarlo temporalmente como piolet-tracción (cruzar una rimaya o un paso escarpado), sin penalizar la penetración en nieve.

- Regatón de acero para un uso de piolet bastón. Tratamiento de superficie anticorrosión.

- Martillo con gran superficie de golpeo para colocar anclajes eficazmente.

- Homologaciones: CE, EN13089, UIAA, Tipo 1.

- Agujero mosquetoneable en la hoja.

- Longitud del mango: 54 cm.

- Peso: 480 g.

Los detalles

El mango, tipo B (1), está ligeramente acodado, permitiéndonos ascender con comodidad por las pendientes nevadas de hasta 50/55º en piolet-puñal sin pegas, y escalar en terreno vertical sin dejarnos los nudillos. La parte de la empuñadura, con una zona de grip para que no se resbale en exceso la mano, cumple su misión para pasos puntuales que no sean muy verticales. Su pequeño tope nos permite que en dichos pasos, siempre puntuales, insistimos, podamos progresar en piolet-tracción salvando obstáculos más serios. El regatón, de acero y firme, tiene muy buena clavada pese a no ser punta pura e igualmente en el apoyo en inclinación.



La cruz, formada por el tubo de aluminio y la propia hoja, y unidos mediante dos remaches, no es la más cómoda del mercado en piolet bastón, ya que la mano descansa sobre la hoja, pero a la hora de usarlo, es como otra cualquiera.



Su homologación tipo 1 (Básico), limita su uso profesional, y hay que estar atentos en los aseguramientos potenciales con el propio piolet, sin decir con eso que vaya a romperse. Sencillamente saber lo que tenemos entre las manos y usamos.



La hoja, tipo banana y homologada “B”, es perfecta para terreno montañista general y moderado y para un uso en terreno alpino (nieve/mixto). La maza, pequeña, compacta, perfecta para lo que necesitamos en el terreno para el que está pensada.



En definitiva, con Naja Light de Simond se consigue dar solución a esa inmensa mayoría de montañeros con aspiraciones a rutas algo más técnicas, por ejemplo “caras norte” asequibles, estilo Corredor Norte del Veleta, Estasen al Aneto, o incluso Norte del Almanzor, que con una pequeñita cascada, es perfectamente superable con esta herramienta, y puede que haya que clavar pitones o estacas para asegurar.



Así que, un piolet ligero, funcional y polivalente a tener muy en cuenta si estamos pensando en cambiar la herramienta clásica por algo más técnico, y sobre todo, si el presupuesto es limitado.