Absolute, las presas de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020

Las presas de escalada son un elemento fundamental en el diseño de cualquier rocódromo. Actualmente existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de presas en el mercado, lo que nos brinda la posibilidad de tener diferentes materiales, diseños y texturas con cada fabricante.

En esta ocasión llegan a nosotros para ser probadas una nueva remesa de presas Entre-Prises en su gama Absolute: Absolute Wings M Rouge, Absolute Drop Knobs L ROouge, Absolute Flat Eclipse XXL Rouge y Absolute Drop XXL3 Rouge. Esta gama compone las presas que serán usadas en Tokio el próximo año durante las pruebas de escalada celebradas en los Juegos Olímpicos.

Los distintos modelos de esta gama han sido fabricados en poliuretano (lo que alarga la vida útil de la presa), con diferentes acabados tanto en colores, como en texturas, lo que ofrece diferentes posibilidades de agarres y movimientos dependiendo de la orientación y colocación. Igualmente destacan por su gran gran resistencia, su ligereza y el excelente acabado y detalles, tales como las anillas metálicas para dar más resistencia a la tornillería, y precisión a la hora de colocarlas en el plafón. Se pueden fijar en anclajes con tornillos tipo FHC o CHC, y también se adaptan muy bien a nuestro plafón de fibra. Lógicamente en madera quedan perfectas.

En esta ocasión hemos hecho una encuesta a los usuarios del rocódromo para que nos dieran su parecer sobre las presas. Tras integrarlas previamente dentro de unos bloques, la idea era poder contrastar nuestro parecer a la hora del diseño con su feeling a la hora de agarrarse.

Los técnicos estaban encantados de tener presas tan novedosas a la hora de poder equipar bloques, si bien distinguen las dos variantes, por así decirlo, presas de dedos (Old School) y presas que se prestan más a oposiciones, flexibilidad, etc., y que se adecuan más a las nuevas tendencias de la escalada.

Estas han sido las cuatro presas probadas en esta ocasión:

Absolute Wings M

Un juego de 5 presas con agarres de regleta con posibilidad de pinzar gracias a sus ángulos, y que son perfectas para un agarre firme en pendientes ligeras como nos tiene acostumbrados Entre- Prises, ya que están reforzadas con aros metálicos para la tornillería.

Éstas las podríamos encuadrar dentro de las presas “Old School”. Son agarres de regleta y/o pinzas de perfecto agarre dependiendo del ángulo de la pared. Con un tamaño mediano, son idóneas para poder cambiar el tipo de agarre de regleta y pasar a pinza, incluso poder meterlas de hombro para hacer pie/mano.







Absolute Drop L

Juego de 5 pomos. Son presas cómodas y accesibles a todos los niveles gracias a su gran dimensión. Se fijarán con un perno, o sólo con tornillos para madera. También vienen reforzadas para la tornillería.

No son romos propiamente dicho, pero su tipo de agarre nos recuerda a ellos. Dan mucho juego puesto que, dependiendo de la distribución del peso, podemos hacerlas buenas no solo con un agarre neto si no con los laterales.





Absolute Flat Eclipse XXL

Presa XXL redonda y atípica que ofrece un agarre en cazo inclinado muy cómodo, y que permitirá abrir grandes bloques en ganchos talón en las pendientes. Se fijará con un perno, o sólo con tornillos para madera.ç

Para mi gusto las más polivalentes del lote ya que dentro de una misma pieza aunamos un agarre además de una parte de regleta. Dependiendo de la colocación te permite, como comento, tres diferentes tipos de agarre. Son perfectas para juntar manos y sacar un movimiento dinámico con un talón perfecto. La presa perfecta para los equipadores.





Absolute Drop XXL 3

La presa XXL es la hermana mayor de la serie Drop. Una pinza enorme que podrá usarse para cualquier tipo de apertura. Se fija únicamente con el tornillo para madera.

También la podemos pinzar o utilizarla para hacer oposición. Es una presa polivalente, como todas las XXL, ya que permite variar los agarres y la manera de jugar con ella.

Comentar también que la gama Absolute está diseñada para el búlder. Es una línea que da mucho juego ya que ofrece la posibilidad de agarrar, presionar, trabajar las pinzas, los romos o trabajar movimientos mediante presiones.

Combinando los dos tipos de agarres podemos diseñar bloques muy técnicos y exigentes para los escaladores, además de ser muy útil para entrenar, tanto la fuerzas de dedos, como los antebrazos, lo que nos permitirá disfrutar mucho más tiempo de los problemas propuestos por los equipadores.