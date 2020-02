Leatherman Free K4x, la multiherramienta imprescindible

En este caso, dentro de la extensa gama de herramientas multiusos y cuchillos con las que cuenta la marca probamos la navaja multiusos Free K4x, que incluye hasta nueve usos diferentes en sus distintas piezas.



Lo primero que destacamos en la navaja es que su hoja es combinada. Es decir, cuenta con una parte lisa y otra serrada, de 8,4 centímetros de longitud, un tamaño más que aceptable.

Ha sido fabricada en acero 420 HC y dotada de un alto contenido de carbono y cromo en su composición, lo que la hace altamente resistente a la oxidación, a la abrasión, y manteniéndose afilada. Recordemos que una hoja lisa favorece el corte de empuje, mientras que la hoja serrada se emplea eficazmente para el corte de tracción, por ejemplo, para su uso con madera o una cuerda.

Su mango es de aluminio, resistente, y de formas redondeadas y ergonómicas, lo que proporciona una mejor adaptación a la mano y facilita su agarre incluso con guantes.



La apertura y cierre de las herramientas se produce de manera suave gracias a su sistema innovador de imanes de neodimio que incorpora toda la gama “Free”, lo que nos permite poder manejar la herramienta con una sola mano, sobretodo, una vez nos familiarizamos con la herramienta a través de la práctica, evitando rotura de uñas en su manipulación y reduciendo los tiempos de puesta en uso de la herramienta en situaciones de emergencia. Además, todas las herramientas se bloquean con un simple “click”, gracias a los nuevos muelles de elastómero, lo que aporta seguridad durante el uso.



Las herramientas que incorpora la Free K4x, además de la navaja ya mencionada, son:

-Tijeras con resorte.

De 4,8 centímetros. Podemos emplearla para materiales como papel, cartón o plástico fino, siendo la función del muelle la de reducir el cansancio cuando se trabaja con ellas y el retorno. No obstante, no es una herramienta que presente mucha utilidad en una navaja al ser pequeña y ejercer poca fuerza de corte.

-Palanca, abridor de paquetes y destornillador mediano.

Todo en una sola pieza. Robusta y de gran resistencia sometida a torsión.



-Punzón.

Aunque no es de forma cilíndrica o prismática cumple con su función al percutir o presionar sobre una superficie que necesitemos perforar.

-Abrebotellas.

Siempre agradecido a la hora de abrir esas cervezas o refrescos en nuestras reuniones.

-Destornillador Philips nº1-2 (de estrella).

-Destornillador plano pequeño.

La K4x incluye además clip de bolsillo, así como un ojal en su empuñadura donde podemos colocar un cordino. Sin embargo, no se sirve con funda, lo cual echamos de menos, ya que no se trata de uno de los modelos más pequeños de la marca, con un peso que ronda los 140 gramos, y una funda siempre le proporciona protección extra a la herramienta. No obstante, se puede adquirir de la marca por separado, siendo la adecuada para este modelo la de nylon negro en talla M.



Como ya hemos dicho es una herramienta que apenas requiere mantenimiento ni afilado, basta con aplicar agua, jabón, aceitarla ligeramente, y secarla cuando la hayamos sometido a condiciones extremas de suciedad como barro o polvo.



En conclusión, se trata de un producto muy útil e imprescindible que siempre nos debe acompañar en todas nuestras actividades al aire libre, ya sea en bicicleta, esquí, escalada, camping, y a la cual también daremos uso en el día a día en multitud de circunstancias domésticas.



Particularmente nos agradan otras herramientas de Leatherman dotadas de alicates, existiendo también modelos ofrecidos por la marca más minimalistas, de menor peso y tamaño que podemos llevar a diario en el bolsillo del pantalón junto al móvil, la cartera o las llaves y, aunque existen herramientas similares fáciles de adquirir, no se asemejan en absoluto a los productos que nos ofrece la firma Leatherman.