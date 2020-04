Leatherman Charge Plus, resistente y muy completa

La gama de productos de Leatherman, firma oriunda de Oregon (USA), es muy amplia. Una variedad que destaca, entre otras cosas, porque en todos sus productos nos encontramos con el indiscutible sello de calidad que caracteriza a esta marca. Dentro de los distintos modelos que hemos probado este último año se encuentra la Leatherman Charge Plus que hoy os mostramos.

Los materiales

La construcción principal de la Charge Plus es acero inoxidable 154 cm. La hoja de la navaja, el cortador de cables y el cortador de alambres están construidos en una aleación de acero inoxidable al carbono con una gran resistencia a la corrosión. El acero inoxidable 154 cm. mantiene el filo tres veces más afilado que un acero inoxidable 420.

Por otro lado, la Leatherman Charge Plus si contiene acero inoxidable 420 HC. Esta versión mejorada con carbono (HC) del acero inoxidable 420 está presenta también en alguna de las herramientas de la navaja (como el filo de sierra). Es mucho más duro que al acero 420 normal y más resistente. Leatherman aplica un tratamiento con subida de temperatura en el proceso de fabricación para lograr está dureza y resistencia.

Por último, las cachas están fabricadas con material G10, un laminado de fibra de vidrio de alta presión extremadamente resistente y ligero.



Características

• Peso: 235 gramos

• Longitud cerrada (centímetros): 10

• Longitud hoja principal (centímetros): 7,37

• Bloqueo de herramientas con seguro: No

• Herramientas accesibles desde el exterior: Sí

• Herramientas accesibles con una sola mano: Sí

• Sistema apertura fácil Blade Launcher®: No

• Materiales de la herramienta: Acero Inoxidable

• Cachas: Aluminio

• Sistema de apertura con el dedo pulgar: No

• Longitud de las tijeras (centímetros): 4,8

• Recubrimiento DLC negro: No



Análisis general

La Leatherman Charge Plus es una multiherramienta con todas sus letras. Tiene 19 usos distintos lo que hace que sea de las más completas de la marca. Tiene un peso de 235 gramos que, aunque no la hacen la más ligera, si que es muy equilibrada para todas las opciones de trabajo que aporta. Nos parece ideal para llevarla en actividades de trekking, expediciones, esquí de travesía, viajes en bicicleta o sencillamente en la moto o en el coche para sacarnos de algún problema.

Es una multiherramienta con innumerables opciones que nos permiten desde montar y desmontar unos esquís, a cortar cables, cuerda, madera, aluminio, atornillar y desatornillar, limar superficies…

Hablar de Leatherman en estas herramientas es hablar de calidad, y la Charge Plus nos lo vuelve a demostrar. Un producto recio y duradero que no creo que se acabe en una sola vida, de hecho, su garantía es de 25 años, con eso la marca nos dice todo.

De manejo agradable al igual que su tacto, la mayor parte de sus opciones son manipulables con una mano de forma rápida. Es una navaja que por su construcción y diseño es bastante compacta y fácil de llevar encima.

Análisis de las herramientas

Como hemos comentado con anterioridad, la Leatherman Charge Plus es muy completa. La gran cantidad de opciones, y hasta 19 herramientas distintas, hace de ella una de las multiusos más completas de la marca que nos puede sacar de cualquier problema que tengamos en el cual se precise un artículo de este tipo en nuestras actividades al aire libre. Estas son las herramientas que incluye:

1. Alicates de punta delgada.

2. Alicates comunes.

3. Cortadores de cables premium sustituibles.

4. Cortadores de alambre premium sustituibles.

5. Prensa terminales.

6. Pelador de cables.

7. Navaja 154cm.

8. Navaja de sierra 420HC.

9. Cortador de gancho.

10. Sierra.

11. Tijeras con resorte.

12. Regla (19 cm).

13. Abrelatas.

14. Abrebotellas.

15. Lima de madera/metal.

16. Lima de diamante.

17. Soporte grande para puntas (Puntas incluidas: Philips o estrella #1 y #2 y destornillador 3/16". Además incluye un Kit de puntas con 14 puntas extraíbles: Torx #10 y #15, Torx #20 y #25, destornillador 3/32” y 1/8”, Pozi #2 y #1, Hex 1,5mm y 2mm, Hex 2,5mm y 3mm, Hex 4mm y 5mm).



18. Soporte pequeño para puntas (Incluye 2 tipos de puntas mini o de precisión: una plana y una Philips o estrella).

19. Destornillador mediano.

20. Clip de bolsillo y anilla de sujeción.



La funda

Esta multiherramienta viene con una funda recia, dura, resistente y regulable para distintos tamaños de cinturón.

Conclusiones

En definitiva, la Leatherman Charge Plus es una multiherramienta muy seria. Apta para un uso profesional es dura y muy completa. Sin duda, una compañera para grandes viajes y expediciones o actividades que requieran una herramienta en la que tengamos que manipular, cortar o atornillar. Yo me la llevaría sin dudarlo al fin del mundo.