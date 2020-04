En esta ocasión os queremos presentar la chaqueta Hybrid Sprint de Simond, definida por la propia marca como una prenda híbrida acolchada de aislamiento activo para actividades de alpinismo, esquí y escalada. Para poder hablaros de ella con conocimiento, la hemos probado de forma intensa durante varias semanas, y en diferentes escenarios, realizando diversas actividades y bajo un amplio rango de temperaturas y condiciones atmosféricas.

En primer lugar destacar que la Hybrid Sprint está compuesta de varios materiales en zonas concretas, como guata (100g/m2) en torso, espalda y parte superior de los brazos, ofreciendo así aislamiento térmico; y softshell en antebrazos y parte inferior, protegiendo las zonas más expuestas al roce y abrasión, y aportando libertad de movimiento gracias a su gran elasticidad, como hemos podido comprobar. Además nos encontramos con un tejido más transpirable en la zona de las axilas.

Es una chaqueta de peso medio (472 gramos en talla L) que podemos emplear tanto como capa exterior en condiciones no muy adversas, siendo su temperatura de uso recomendada de +2ºC, aunque nosotros la testamos varios grados por debajo y no nos ha decepcionado en absoluto, o combinada con otra prenda exterior cortavientos o impermeable, puesto que solo cuenta con efecto perlante que basa su rendimiento en la confección de un tejido denso y trenzado, dispersando la humedad por la superficie, y dificultando así la penetración del agua. No obstante, tened en cuenta que esto no la hace totalmente eficaz ante grandes precipitaciones en forma de lluvia, ya que carece de un laminado de membrana. Sin embargo, como decimos, es capaz de defenderse durante algo más de tiempo, por ejemplo, en nieve.

En discreto color gris antracita y verde ácido en su interior y cremalleras, quizás echemos en falta un color algo más “vivo” que pueda ofrecer mayor visibilidad en días nublados o en determinadas zonas rocosas.

Los detalles

Se trata de una prenda de patrón ajustado, disponible en tallas S-M-L-XL-2XL. No debemos olvidar que la elección de una talla demasiado ajustada nos puede impedir colocar ropa extra debajo y hará sufrir más las costuras al realizar movimientos, además de dificultarlos en cierta medida.

Cuenta con capucha con bufanda para proteger el rostro, doble cursor en cremallera central y corchete en su parte inferior para poder subir la cremallera usando el arnés, dos bolsillos exteriores de adecuadas dimensiones y bien situados, para no interferir con el arnés o el cinturón ventral de la mochila, y uno interior de reducido tamaño en el lado izquierdo en el que podemos guardar objetos pequeños del tamaño de un frontal o una brújula. Todos los bolsillos cuentan con cremallera y tiradores, excepto el interior, al que podemos colocar un cordino fino en la cremallera para poder utilizar cómodamente con guantes. Además presenta dos tankas en los costados inferiores para facilitar el ajuste inferior de la prenda, reduciendo así la entrada de aire y, además, una bolsa de almacenaje y compresión reduciendo su volumen durante el transporte. Como siempre, pensamos que es muy recomendable su uso, ya que así evitamos dañar la prenda con otros elementos que podemos llevar en el interior de nuestra mochila en invierno, como sonda, pala, crampones, etc.

Es una prenda muy cómoda de llevar, y muy “ponible”, incluso para el día a día, con un diseño algo más corto en su parte delantera, y más larga en su parte posterior, protegiendo así de manera óptima la zona lumbar, sobre todo cuando vamos en movimiento portando una mochila.

Las mangas son largas, evitando así la pérdida de calor por las muñecas y aportando gran flexibilidad y transpiración. No obstante, advertir que no cuenta con ojal para el pulgar.

La capucha, compuesta de material elástico, no cuenta tampoco con sistema de ajuste, y sus dimensiones no nos permiten llevarla cómodamente sobre el casco. Apuntar también que si subimos por completo la cremallera, la parte de la zona del cuello, al ser algo estrecha, puede llegar a rozar en la barbilla.

La prenda aporta, sin embargo, gran calidez, aun estando algo mojada, y seca rápidamente, evitando así esa sensación desagradable de humedad, una característica que destaca a las fibras sintéticas frente a la pluma. Por lo tanto, es una elección acertada en ambientes con altos índices de humedad .

Como conclusión,creemos que la Hybrid Sprint de Simond es una gran chaqueta de “batalla” repleta de detalles, a un precio muy interesante, algo muy a tener en cuenta al compararla con con otras marcas, y que nos acompañará en todas nuestras actividades durante mucho tiempo.