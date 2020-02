Asalto a cumbre

“Ya estamos dentro del saco, como podemos... En una tienda estamos Ming (Temba), (¿Pasang?), Tashi y yo, y en la otra Furba, Cheppal, Pechhumbe, Geljen lama y Nurbu,” ha explicado Alex Txikon a su equipo por radio. “El día ha sido durito y la noche que nos espera va a ser más dura aún.”

Los 9 escaladores se aprietan en dos tiendas en el campo 1, sin esterillas, porque el plan era haber alcanzado campo 2. “Pero es que estaba la cascada complicada y luego no se veía nada,” ha explicado. “Podíamos haber seguido y llegar de noche al campo 2, pero si nos cae una avalancha desde el flanco del Nuptse y no ves a los demás… hay que tener cuidado. Al final hemos decidido quedarnos aquí.”

Efectivamente, las condiciones meteorológicas y dificultades en la cascada han retrasado al grupo, como ha descrito Alex:

“La meteo bien, pero el día cabroncillo, no se veía nada. Primero han caído 10 cm y luego otros 20 cm de nieve. El equipo de Breathless (“Breathless Winter Everest Speed Climbing Team”, organizado por la agencia 7 Summit Treks) viene más cargado y les ha costado más. A campo 1 he abierto huella yo, hemos puesto tres escaleras más y la cascada aguantará no más de cinco días porque hay zonas en que está peliaguda, con muchos puentes que cruzar.”

“La temperatura en un momento ha subido y se ha abierto un poquito y ha hecho calor, pero la tarde ha sido fría y con viento.”

Esto sucedía ayer, en cuanto a los planes para hoy, se dividirán en dos grupos. “Saldremos un primer grupo a las 3am o 4am, y otro más tarde, y veremos. Se ve bastante bien, pero a ver si no caen piedras, como va la meteo, etc. No sé si saldré en el primer equipo o en el segundo, seguramente en el primero. Calculo que en 3 horas estaremos en el C2, en 4 horas a 6.700 (en la rimaya que se abre al pie de la pared del Lhotse) y no se cuál de las rutas decidirán (Tashi Lakpa y sus compañeros de la expedición Breathless). Yo desde luego prefiero subir por la que fuimos (la semana pasada); me parece más segura y más cómoda. El recorrido es más corto. Si no caen piedras, pues bien, me imagino que querrán ir por la normal, ya que están acostumbrados a tirar por allí, y es verdad que allí tenemos almacenadas 7 bobinas de 200 metros, a 6.700 en la rimaya.”

Es posible que al grupo se una Halung Dorchi, del equipo de Tashi, que esta mañana no salió del campo base aquejado de dolores de cabeza. Por lo demás, como destaca Alex, los dos equipos suben juntos y colaborando. “Hay muy buen ambiente entre los 9 que estamos aquí; la gente sale motivada e ilusionada.”