Victoria de los juveniles Andoni Esparta y Rut Casas en la segunda prueba de la Copa de España de Bloque

La Sala Ola de Salamanca ha acogido este domingo 25 de mayo la segunda prueba de la Copa de España de Bloque GP Loterías en la que más de 70 escaladores se han dado cita en Salamanca. Los bloques equipados por Marco Jubes y Ramón Julián fueron en su mayoría muy técnicos, volúmenes, y presas imposibles en bloques, muy difíciles de dominar, especialmente en las finales. Algunos lances y muchos pasos finos para conseguir los ansiados Tops.

Tras una mañana de clasificatorias pasaban a la final 8 chicas y 8 chicos, como es habitual, entre los afortunados: Sergio Verdasco, Andoni Esparta, Eric López, Alejandro Crespo, Mikel Linazisoro, Alberto Rocasolano, Iker Ortiz, Jerome González, en chicos, y Prudence Morgan- Wood, Francis Guillén, Elba Pérez, Rut Casas, Itziar Zabala, Rut Monsech, Maja Jonjic, y Maria Alarcón entre las féminas.

En esta ocasión se quedaban fuera de las finales escaladores tan fuertes como Javier Cano, que acababa noveno, y se notaban también ausencias de escaladores como Jonatan Flor quien se lesionó en la anterior o Pol Roca también lesionado.

La final masculina fue dura y emocionante hasta el final. La diferencia entre Andoni Esparta y Sergio Verdasco la marcó un único intento a un bonus estando empatados a Tops. El joven Esparta se imponía y Sergio Verdasco repetía en la segunda posición como en Piu Gaz. Mikel Linazisoro resolvía también un único bloque y acababa en tercera posición.

En chicas, Rut Casas volvía a vencer. La catalana, que pasaba en cuarta posición a las finales con unas malas sensaciones, se quitaba la espinita en las finales resolviendo 2 de los 4 bloques propuestos por los equipadores. “ Me lo he pasado muy bien, estoy contenta con la resolución del primero y del tercer bloque, el cuarto era muy duro”. Maja Jonjic ocuparía el segundo lugar en podio. La canaria estuvo muy fina en la final, especialmente en los bloques más técnicos. La joven Ruth Monsech cerraba el podio, pero con mal sabor de boca: “ Me he sentido muy incómoda en las finales”. Aun así, la catalana cerraba el podio de la segunda prueba.

La prueba se ha resuelto con muy pocos Tops especialmente en la final masculina que fue muy dura. En definitiva, los jóvenes que suben estuvieron muy acertados en la resolución de problemas, tanto que son dos juveniles Andoni Esparta y Rut Casas quienes se hacen con la victoria en esta prueba.

El desenlace la Copa de España GP Loterías tendrá lugar en el Cereza Wall de Plasencia el próximo 28 de abril.