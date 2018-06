¡No te pierdas el Arc’teryx Alpine Academy 2018!

La cuenta atrás ha comenzado… y dentro de un par de semanas la Arc'teryx Alpine Academy abrirá de nuevo sus puertas en Chamonix-Mont-Blanc. Del 5 al 8 de julio, más de 500 entusiastas de la montaña, guías de montaña y deportistas profesionales se reunirán en el Alpine Village, en el corazón de Chamonix, y desplegarán sus destrezas alpinas en las montañas de los alrededores.

El Alpine Village, en la plaza Balmat será el punto de encuentro de todos los participantes. Allí tendrá lugar la ceremonia de apertura de la Arc'teryx Alpine Academy de este año, el jueves 4 de julio a las 7 de la tarde. Desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de julio, cientos de entusiastas alpinos, tras reunirse en el ‘Alpine Village’ para conocer la programación diaria tomarán parte en talleres guiados que mejorarán sus destrezas compartiendo experiencias con alpinistas y guías apasionados de la montaña como ellos.

En la Arc'teryx Alpine Academy las clases magistrales se llevan la palma de asistencia. Abiertas a todos, el escenario principal en la plaza Balmat albergará las charlas educativas que forman e inspiran a amantes de la montaña en todo el mundo.

Gracias a la deportista de Arc’teryx Mina Leslie-Mujastyk y a Gore-Tex, Peak Design y Lyofood, en el evento de este año se darán las siguientes clases magistrales:

Peak Design master class – Friday, July 6, 5 pm:

Liam Lonsdale on Perfecting Your Smartphone Photography

Lyofood master class – Friday, July 6, 7:30 pm:

Nina Caprez & Nico Favresse on Vertical Life on Big Walls

Gore-Te® master class – Saturday, July 7, 4 pm:

Robert Jasper on Passion Mountaineering

Arc’teryx master class – Saturday, July 7, 5 pm:

Mina Leslie-Mujastyk on Cultivating determination in your goals

(© Piotr Drozdz)

La noche de cine es muy popular tanto entre los participantes, como entre los habitantes de Chamonix y sus visitantes. Tendrá lugar el sábado 7 de julio y se presentarán cuatro cortometrajes realizados este año por deportistas de Arc'teryx. La estrella será el estreno mundial de Eye Of The Storm Production The Empire of Winds protagonizada por los esquiadores Thibaud Duchosal y Johannes Hoffmann, y que narra su aventura de 1.500 kilómetros por los desiertos y montañas de Patagonia.

El ‘Alpine Village’ resulta interesante a cualquier hora del día. El programa diario incluirá clases magistrales al aire libre, noche de cine, conciertos y exhibiciones, y habrá rocódromos y escalada de bloque.

(© Hugo Vincent)

Durante todo el día se realizarán actividades atractivas, tanto en el stand de Arc'teryx como en los del resto de marcas participantes. Se podrá probar material de demostración, y en el centro de reparaciones de Gore-Tex te podrán arreglar tus prendas gratis. Este año, otro plato fuerte en la plaza Balmat será la exhibición fotográfica con las imágenes más impactantes de ediciones previas de la Arc'teryx Alpine Academy. Las fotografías se venderán en una subasta silenciosa y la recaudación se donará a la entidad caritativa local “En passant par la Montagne”.

Cualquiera que esté en Chamonix o cerca de allí no puede dejar de pasarse por la ‘Alpine Village’ y formar parte de la comunidad de la Arc'teryx Alpine Academy. Hay un programa más detallado en: http://chamonix.arcteryxacademy.com/alpinevillage