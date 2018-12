'Becoming who I was' se hace con el Gran Premio del Bilbao Mendi Film Festival

Becoming who I was ha sido galardonada con el Gran Premio del Mendi Film Festival, premio principal del palmarés de 11 galardones de la 11ª edición del Bilbao Mendi Film Festival.

El jurado estuvo compuesto por: Aldo Audisio (Italia, Director durante 40 años del Museo Nazionale della Montagna de Turín), Emi Ueyama (Japón, guionista de películas, escritora y periodista), Jim Herrington (USA, fotógrafo), Suzan Beraza (USA, cineasta y directora del festival Mountainfilm) y Juanjo San Sebastián (Bilbao, montañero y escritor).

Becoming who I was (2016, Corea del Sur) 95min

Directores: Moon Chang-Yong & Jin Jeon

Nada más nacer, Padma Angdu fue nombrado Rinpoche. Durante su niñez, el joven recibió una educación específica, mientras aguardaba el día en el que se lo llevarían a un monasterio del Tíbet. Sin embargo, si bien en un principio parecía ser un privilegio, las altas expectativas de su pueblo llevan al joven a sufrir una presión que solo puede soportar gracias al amor incondicional de su maestro. Tras esperar en vano durante años a sus discípulos del Tíbet, Padma y su maestro deciden embarcase en un difícil viaje hasta la región tibetana y lograr así respuestas y un futuro para el joven Rinpoche.

Valoración del jurado

¿Quiénes somos, de dónde venimos? ¿A dónde vamos, cuál es nuestro destino? Estas preguntas forman el núcleo de nuestra existencia.

Esta película explora estos conceptos siguiendo a Padma, un joven Ladakhi de una aldea remota en la India, quien a los 5 años descubre que es un rinpoche, un monje reencarnado del Tíbet. Para que se confirme su estatus, sus discípulos deben ir a buscarlo y llevarlo a casa, y la frontera con el Tíbet está cerrada. Y nunca llegan para buscarle.

Esta obra preciosamente filmada se convierte en una road movie toda vez que Padma, sin un centavo y su leal padrino, parten juntos en busca del monasterio en el Tibet, que define su pasado, y con la esperanza de que sea su futuro.

El resto de galardonados han sido:

Premio al mejor director

Arünas Matelis (por WONDERFUL LOSERS)

2017, Lituania, 72min

Maravillosos perdedores. Así se les llama a los ciclistas que sacrifican sus carreras y renuncian a las victorias personales para que los líderes de su equipo puedan ganar. Descubre la otra cara del ciclismo: el mundo de los guerreros del ciclismo profesional, lo que una caída puede traer y la necesidad de volver a levantarse. Tras 43 años de prohibición para rodar esta película, por fin sale a luz.

Premio al mejor guión

RUNNERS

2017, Polonia, 71min

Director: Lukasz Borowski

Inhalar y exhalar. El corazón late sin descanso y los músculos duelen con cada movimiento. Un desafío de 240 kilómetros, 52 horas sin dormir. Una lucha continúa contra el sendero de montaña, llegando al límite del cuerpo y la mente. ¿Qué lleva a tres personas a perseguir esta hazaña en un intento de dar sentido a su vida? ¿Hasta qué punto puede la motivación humana lograr lo inalcanzable?

Premio a la mejor fotografía

FREE SOLO

2018, USA, 99min

Directores: Elisabeth Chai Varsadelyi & Jimmy Chin

Este es un impresionante, íntimo e inquebrantable retrato de Alex Honnold, mientras se prepara para lograr el sueño de su vida: escalar sin cuerda la pared más famosa del mundo, el Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite. Este reto solo puede tener dos desenlaces: alcanzar la perfección o morir. El resultado supondrá el triunfo del espíritu humano.

Premio del jurado

THE DAWN WALL

2018, Austria, 100min

Directores: Josh Lowell & Peter Mortimer

Dawn Wall es un proyecto de vía de El Capitán, en Yosemite, que nunca nadie ha conseguido escalar, pero que ha atraído las miradas de todo el mundo. Tras incontables intentos fallidos, Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson consiguen llegar a un punto al que nunca habían llegado, un punto que demuestra que esa vía es posible.

Premio a la mejor película de alpinismo

EVEREST GREEN

2017, Francia, 53min

Director: Jean-Michel Jorda

En el monte Everest, más allá de la aventura, se esconde una trágica realidad ambiental y humana. Dicha tragedia comienza a 8848 metros sobre el nivel del mar y termina en los vertederos abiertos de Katmandú, la ciudad más contaminada del planeta. ¿Dónde yace la diferencia entre alpinismo y turismo? ¿Qué consecuencias acarrea esta situación?

Premio a la mejor película de escalada

LEZENÍ NA PISKU – SAND CLIMBING – THE SEVENTIES

2017, Rep. Checa, 34min

Director: Karel Vlček

A través de los ojos de Karel Vlček, podremos repasar la escalada checa que tuvo lugar entre los años 1968 y 1973. Cincuenta años después, aparecieron en un garaje las fotografías e imágenes de 16 mm filmadas con una cámara AK 16 y una Nikon. Dichas imágenes se han digitalizado y completado, haciendo posible que podamos echar la mirada atrás.

Premio a la mejor película de cultura y naturaleza

BAYANDALAI—LORD OF THE TAIGA

2018, España, 11min

Directores: Pablo Vidal Santos & Aner Etxebarria Moral

En el interior de un tipi perdido en el corazón de la taiga, Bayandalai, un anciano del pueblo dukha, reflexiona sobre el significado de la vida y la muerte en el bosque más grande del planeta. Es el último gran pastor de renos de la taiga.

Premio a la mejor película de deporte y aventura

THE WEIGHT OF WATER

2018, USA, 78min

Director: Michael Brown

A pesar de su ceguera, Erik Weihemnayer es una persona que quiere hacer frente a sus miedos. En este caso, su terror a morir ahogado. Por eso decide subirse a un kayak y recorrer el Gran Cañón, junto a un grupo que lo ayudará con este desafío.

Premio al mejor cortometraje

VIACRUXIS

2018, España, 11min

Director: Ignasi Lopez

Marcel y Andrezj son grandes escaladores. A pesar de tener temperamentos tan diferentes forman un gran equipo; en el que Marcel ha asumido el liderazgo y la popularidad, mientras que Andrezj tiene siempre un papel secundario. Ahora se enfrentarán al reto más difícil: coronar la cima virgen de la montaña más alta. Para lograrlo, tendrán que superar grandes obstáculos, sufrir penurias y, sobre todo, soportarse mutuamente.

Premio a la mejor película en euskera

PASTOREAK

2018, España, 30min

Director: Eukeni Arriortua

El pastoreo ha sido una profesión con arraigo en Euskal Herria desde tiempos ancestrales, pero en las últimas décadas ha ido perdiendo adeptos. Puy Arrieta y Jon Etxeberria están dedicados en cuerpo y alma a su trabajo, a este estilo de vida. Por eso transmiten lo que significa esta profesión, las costumbres, los valores, el papel de la mujer y lo que implica ser pastor o pastora en pleno siglo XXI.