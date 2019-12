Better Sweater totalmente reciclado

Desde sus comienzos, allá por 1973, Patagonia es una empresa reconocida a nivel internacional por la realización de productos de altísima calidad y por su activismo ambiental. Hasta la fecha, Patagonia ha destinado más de 100 millones de dolares en subvenciones y donaciones a grupos que luchan por la defensa del medio ambiente. Además, la firma californiana está involucrada de forma directa en otros proyectos e iniciativas para proteger el medio ambiente, como es el caso de “1% For the Planet”d por la que dona 1% de sus ventas a grupos ambientalistas que trabajan preservando y restaurando el medio ambiente desde 1985, o la iniciativa gratuita Worn Wear®que mantiene las prendas de Patagonia® en vida y en movimiento a lo largo de más tiempo, a través de reparaciones y reutilizaciones, y que brinda opciones de reciclaje cuando la reparación ya no es viable.

Cinco décadas sirviendo al usuario con productos de gran calidad, pero al mismo tiempo respetando el medio natural. Uno de sus últimos productos estrellas para este invierno es la mejor prueba de que Patagonia sigue trabajando en este aspecto. Nos referimos al popular Better Sweater. Desde este otoño, la única parte del Better Sweater que no esté hecha de materiales reciclados es los dientes de la cremallera (aunque también afirman que están trabajando en ese aspecto). Sin cambiar aquello que lo convierte en un suéter de preferencia de la marca, han hecho que el Better Sweater sea ahora incluso mucho mejor, con la misma resistencia y suavidad, pero más pura, más respetuosa con el medio.Toda la colección tiene el sello Fair Trade Certified™ para que una cuota mayor de su venta repercuta además en las personas que realmente la confeccionan.

Better Sweater

Pero, ¿cómo es el Better Sweater? Es una prenda cómoda, de volumen reducido y polivalente, ya que sirve como cálida capa para la actividad urbana o como aislante de gran rendimiento en la montaña. Todos los modelos de Better Sweater™ se cosen con el sello Fair Trade Certified™ y ahora se fabrican con materiales 100 % reciclados, incluidos los ribetes y las bandas.

Es un producto fabricados con cálido tejido polar de poliéster de peso medio teñido con un proceso de bajo impacto que reduce significativamente el uso de tintes, energía y agua en comparación con los métodos de teñido convencionales. Tiene cremallera frontal con solapa para el viento y cierre con ribete pegado a la barbilla, y las mangas raglán, son sin costuras por la espalda y con costuras hacia delante en la parte frontal para ofrecer un diseño y silueta anatómicos. El ribete ha sido elaborado con tejido jersey de poliéster en las solapas para el viento, los bolsillos, los puños y el bajo. Los bolsillos calienta manos tienen cremallera

Todo con productos reciclados... Bueno, los dientes de la cremallera no están hechos con materiales reciclados, pero el resto sí, lo que no hace más sino proteger el medioambiente, mientras que el suéter sigue siendo tan suave, caliente y resistente como siempre.