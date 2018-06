El Centre Municipal d’Escalada La Foixarda acogerá la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad

El Centre Municipal d’Escalada La Foixarda ha sido el elegido para acoger la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad Juvenil y Absoluta los próximos 30 de junio y 1 de Julio. La Copa de Escalada de Dificultad Juvenil y Absoluta ha sido cantera de los mejores escaladores que el panorama español ha dado al mundo de la escalada a nivel internacional.

La prueba está coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada y cuenta con el patrocinio de Adidas Terrex.

El sábado 30 de junio tendrá lugar la segunda prueba de la Copa de España de Dificultad en categoría juvenil, que logró reunir a un total de 94 participantes durante la primera prueba disputada en Zaragoza a principios de este mes. La competición se dividirá en tres categorías, sub 16, sub 18 y sub 20, donde los espectadores que se acerquen podrán ver a las grandes promesas de la escalada nacional tratando de superarse y esforzándose al máximo para llegar a primera fila del circuito.

El domingo 10 de junio tendrá lugar la prueba en categoría absoluta. Con un total de 38 participantes durante la primera prueba en Zaragoza, los ganadores fueron Helena Alemán (FEEC) y Ramón Julián (FEEC). Las segundas posiciones fueron para Rut Monsech (FEEC) y Javier Cano (FEXME); y los terceros puestos para Muriel Ruiz de Larramendi (FNDME) y Eneko Carretero (EMF-FVM).

Los mejores escaladores y escaladoras a nivel nacional se dan cita con el objetivo de conseguir ganar la segunda de estas pruebas que podría llevarlos a ostentar el título de campeones de España. Barcelona se convertirá gracias a este evento en escaparate para todos aquellos y aquellas que estén actualmente preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a dos años vista, donde las medallas olímpicas se otorgarán a los escaladores más completos no solamente en la modalidad de dificultad si no en las tres categorías - formato overall -: velocidad, dificultad y bloque.

Los horarios propuestos para la prueba, pendientes de ser confirmados son los siguientes: