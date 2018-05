Climbat La Foixarda acogerá el Campeonato de España de Bloque

El Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda ha sido el lugar elegido para acoger el Campeonato de España de Bloque los días 12 y 13 de mayo. La competición está coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada- y cuenta con el patrocinio de Adidas Terrex.

Por segundo año consecutivo, el sábado 12 de mayo será el turno de los más jóvenes durante el Campeonato de España de Bloque Juvenil. Este campeonato forma parte de las llamadas ‘competiciones de escalada de promoción’ cuyo objetivo es que los más jóvenes, que posiblemente en un futuro compitan en Alto Nivel, se acostumbren a las competiciones. El Campeonato de España está dirigido a escaladores juveniles procedentes en su mayoría de los 9 Centros de Tecnificación de Escalada autonómicos con la intención de dar a conocer las nuevas promesas de la escalada nacional.

Al mismo tiempo, dicha competición se celebra con el objetivo de trabajar en la misma línea que la IFSC (International Federation of Sport Climbing) que desde hace años ya plantea pruebas de bloque juveniles.

El domingo 13 de mayo, durante el Campeonato de España de Bloque Absoluto 2018, se darán cita mejores escaladores y escaladoras de la modalidad de bloque en un fin de semana de intensa competición. Barcelona se convertirá gracias a este evento en escaparate para todos aquellos y aquellas que estén actualmente preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a dos años vista, donde las medallas olímpicas se otorgarán a los escaladores más completos no solamente en la modalidad de bloque si no en las tres categorías (formato overall): velocidad, dificultad y bloque.

Los horarios propuestos para la prueba, pendientes de ser confirmados durante la reunión técnica que tendrá lugar el 11 de mayo a las 20.00h son los siguientes: