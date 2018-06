El colegió Brains acoge la cuarta prueba de la Liga de Escuelas de Escalada

El pasado domingo 3 de junio se celebró en las instalaciones de escalada del colegio Brains la segunda prueba del circuito de la Liga de Escuelas que los clubes de escalada madrileños realizan desde hace ya más de 4 años, con el apoyo de la Federación Madrileña de Montaña.

El resultado fue un éxito rotundo ya que el ambiente que reinó fue de total cordialidad. Todas las familias presentes, trabajadores, colaboradores y coordinación, disfrutamos de un domingo de deporte en familia marcado por la deportividad y el compañerismo.

En cuanto a lo deportivo, gracias a Mateo Marcos Basquero, el Colegio Brains conserva el primer puesto y, además, cuenta con otros tres escaladores más entre los 15 primeros a falta de la última prueba del circuito que se celebrará el día 17 en el club The Climb. (clasificaciones http://www.fmm.es/actividades-de-montana/escalada-madrid/noticias/item/2397-los-alevines-de-la-escalada-se-divierten-a-lo-grande-en-la-liga-infantil)

Las vías en esta ocasión fueron equipadas gracias a un enorme esfuerzo por parte, principalmente, de la coordinación de la Escuela Extraescolar de Escalada Brains, que necesitó contratar varios técnicos e invertir un mucho de tiempo.

La Federación también aportó su granito de arena, y es que en una competición de este estilo las vías juegan un papel muy importante para que los niños escalen, aprendan y disfruten del espíritu de la competición.

Solo cuatro participantes alcanzaron el top de las cuatro vías propuestas. Todas ellas estaban llenas de movimientos técnicos, de fuerza y de resistencia, logrando ponerles a prueba, y obligándoles a exhibir todo lo aprendido en estos años de escalada.

La categoría no competitiva Sub9 también disfrutó de sus cuatro itinerarios pensados exclusivamente para su disfrute, lo cual no quiere decir que no tuvieran que emplearse a fondo hasta conseguir alcanzar el top, pero sí es cierto que los técnicos ayudaron mediante la cuerda a aquel que lo necesitó.

En esta ocasión también hay que señalar que se percibió mucha unidad entre los representantes y colaboradores de todos los clubs, trabajando al unísono para conseguir una organización perfecta en todos los sentidos. Sin ellos no hubiera sido posible.

También es justo hacer mención a un grupo de padres con alumnos en la Escuela de Escalada Deportiva Brains que participó de manera muy activa tanto en la preparación, como en el desarrollo del evento, realizando por completo el proceso de inscripción en las mesas, haciendo de árbitros, tomando tiempos y estableciendo las clasificaciones. Fue todo un privilegio para la coordinación de la escuela de escalada el poder contar con ellos, algo que viene siendo habitual en la mayoría de las actividades de esta escuela y que sin duda alguna convierte cualquier actividad deportiva en la mejor ocasión para compartir con sus hijos un trabajo en común y un ideal de superación.

También es importante destacar que este circuito que, como ya hemos apuntado, lleva realizándose algo más de 4 años, comenzó su andadura en Brains, en cuyas instalaciones deportivas tuvo lugar la primera competición infantil madrileña respaldada por la Federación, a partir de la cual se arrancó este circuito que hoy en día se ha convertido en un referente para otras comunidades.

Por último, es justo decir que todo esto no tendría sentido sin la enorme motivación que los alumnos muestran por la práctica de la escalada deportiva. Cada día se divierten, aprenden y escalan mejor.