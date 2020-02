Italia y Suiza se reparten los podios en Jennerstier

La Copa del Mundo de Esquí de Montaña ha celebrado su tercera prueba este fin de semana con la Jennerstier 2020. Ésta es la primera vez que Alemania acoge una prueba de Copa del Mundo, y tras la cancelación de la prueba china del 19 de febrero, la cita alemana ha añadido a su programa una prueba Vertical que se disputó el viernes 7 de febrero.

La prueba vertical salía desde Konigssee, con un desnivel a superar de cerca de 500 metros positivos en 2,2 kilómetros. Marta García firmaba una sexta posición con un tiempo 00:24:42, a algo más de un minuto de la vencedora, la suiza Victoria Kreuzer, que finalizaba con un tiempo de 23:38. Marianne Fatoon y Alba de Silvestro copaban el podio femenino. Nahia Quincoces (00:25:54) era 13ª, a algo más de un minuto de su compañera de equipo. Ana Alonso cerraba el TOop15 con un tiempo de 00:26:27, mientras que Júlia Casanovas era sexta en la clasificación espoir.

En la carrera masculina, el también suizo Werner Marti dominaba con un tiempo de 00:19:21, mientras que Remi Bonet y Davide Magnini completarían el podio masculino. Oriol Cardona acababa el recorrido de la Vertical en 20:39, consiguiendo una meritoria 14ª posición, a poco más de un minuto del primer clasificado. Marc Pinsach era 30º, Iñigo 34º, y Pau Coll finalizaba 12º en la espoir..

Uno de los resultados más destacables de la jornada era el Top 5 del junior Albert Pérez que completaba la prueba en 00:21:48, y quien ya consiguiera una cuarta posición en la Vertical de la Comapedrosa.

Prueba Individual

En línea con la Vertical, la carrera Individual fue algo más corta a nivel de recorrido y muy explosiva para todas las categorías. Finalmente el recorrido se presentaba algo diferente a lo previsto en un primer momento. El recorrido masculino mantuvo las 5 subidas y las 4 bajadas, pero cambiando el segundo tramo a pie a la segunda subida, lo que dejaba un total de 1.600 positivos en 7 kilómetros. El recorrido de las féminas y los junior mantuvo las 4 subidas y las 3 bajadas, pero también desplazó el segundo tramo a pie a la segunda subida, sumando 1.348 metros en 5 kilómetros.

En cuanto a los resultados, Marta García se cuelga el bronce en la Individual tras conseguir una sexta posición en la Vertical el viernes. García cruzaba la meta tercera a 2:23 de la primera clasificada, la italiana Alba de Silvestro. Marianne Fatton sería segunda.

Nahia Quincoces también firmaba una buena carrera cerrando el Top10 femenino. Julia Casanovas mejoraba la marca del viernes y cerraba el Top5 Espoir.

En la masculina tuvimos una carrera rápida que estuvo dominada por el equipo italiano. Davide Magnini completaba el recorrido en 1:11:47. Antes de que pasara un minuto, Mateo Eydallin y Nadir Maguet cruzaban el arco de meta completando el podio. A 6 minutos de Magnini paraba el crono Oriol Cardona que se hacía con la posición 21 de la general. A menos de un minuto y medio de Cardona llegaba su compañero de equipo Marc Pinsach, completando la carrera entre los 30 mejores de la jornada al cruzar en 28ª posición. Pau Coll firmaba una buena carrera consiguiendo la 14ª posición en la espoir.

En la carrera junior Albert Pérez cerraba meritoriamente el Top10 de la jornada en una carrera bien luchada por estar entre los mejores a un segundo del noveno y a menos de 4 minutos del primer clasificado.

Prueba Sprint

La Copa del Mundo disputada este fin de semana en Alemania bajaba el telón con una prueba Sprint en la que Iñigo Martínez de Albornoz cerraría el Top5 tras meterse de lleno en las finales al superar con especial solvencia una semifinal en la que se colocaba segundo y defendía la posición hasta cruzar la línea de meta. Ya en finales algún resbalón en la zona de zetas le hizo perder algo de fuelle, aunque cabe destacar que el vasco salía muy fuerte en esta ronda final midiendo sus fuerzas con esquiadores tan potentes como Iwan Arnold, vencedor de la prueba o los siempre difíciles de batir Robert Antonioli y Michele Boscacci.

Oriol Cardona y Marc Pinsach se quedaban esta vez en la ronda clasificatoria, 26º y 32º en la general. Pau Coll conseguía una 16º posición en la clasificación espoir.

En féminas, Marta García, quien firmara el sábado su primer podio absoluto en una Individual y el primero de la temporada para la selección, conseguía pasar los cortes hasta llegar a la ronda de semifinales, siendo sexta en esta penúltima ronda y quedándose sin opciones para estar en las finales, pero consigue una meritoria 10 posición. La también senior Ana Alonso se quedaba a las puertas de la semifinal con un tiempo de 04:02, finalizando 14ª. Nahia Quincoces y Julia Casanovas, algo más atrás, completan en 0:14:16. Casanovas, repetía en la sexta posición de la categoría espoir. La vencedora en la femenina era la suiza Marianne Fatton.

Las sensaciones no han acompañado a Albert Pérez tras dos días entre los puestos más favorables del ránking junior. El domingo finalizaba 24º, completando el circuito en 3:55, aunque destacando que el junior más rápido lo ha hecho en 3:14. Una vez más unos datos que sirven para ilustrar el alto nivel y lo ajustados que se presentan los cronos, no solo en la juvenil, si no en todas las categorías.

La Copa del Mundo de Esquí de Montaña se acerca ya al final tras la cancelación de la prueba de Wanglong y las ya disputas pruebas de Aussois (Francia), la Comapedrosa (Andorra) y Jennerstier, (Alemania). Solo queda una importante prueba en el calendario intermacional de la ISMF: el Campeonato de Madonna di Campiglio, Italia, prueba final de la Copa del Mundo 2020.