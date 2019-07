David Bautista... Una vida en Los Galayos

En primer lugar, háblanos sobre tu trayectoria como escalador para los que aún no te conozcan.

Comencé a escalar y hacer montaña, prácticamente en todas sus facetas, a los 12 años, escalando en hielo y esquiando también, allá por el año 95. Fue una época en la que tuve la suerte de impregnarme de los valores que definen y conforman el mundo de las montañas, así como de un gran respeto por ellas. A esa edad temprana, tanto yo como mis amigos, buscábamos emular a nuestros referente, personajes como Jesús Gálvez, Emilio Comici, Walter Bonati, o los hermanos Remi entre otros, repitiendo algunas de sus vías, e incluso vistiendo como ellos. Todo una quimera de aventuras y proyecciones de viajes.

Pasados los años, y después de haber escalado las grandes paredes nacionales como Ordesa Montrebei, Roca Regina o el Naranjo (más de 20 vías, 9 de ellas por la cara oeste) hice realidad mis sueños fuera del territorio nacional. Repetí y abrí, junto a diversos compañeros, paredes en lugares más remotos como Marruecos, Jordania, Turquía, Malta, Cerdeña, Grecia, Italia, Alpes y Andes (donde entre otras pudimos repetir en varios días en pared, forzando en libre todo lo que nos dio, la vía 'Papas Rellenas' (6c+ obl. 7b, A3 650m) a La Esfinge).

Por la península hemos abierto más de 30 nuevas líneas de escalada limpia entre Gredos, La Pedriza y Picos de Europa (como 'Alicuencana' (6b+ obl y expo A2+ 450m) al Peña Santa de Castilla, con el Equipo Nacional de Alpinismo, y que aun espera repetición). En todas estas actividades siempre buscamos la escalada de autoprotección limpia, comprometida y respetuosa con el medio.

Sin embargo, después de varios accidentes graves, así como la perdida de varios amigos, decidí parar y replantearme mi vida de otro modo. Deje de ser tan ambicioso y, por fin, comprendí que los egos que a veces nos mueven no llevan a ninguna parte y, en cambio, hacer una actividad de una manera más tranquila y pura, con los amigos que me apetece compartir mi tiempo, es mucho más satisfactorio para mi.

¿Y cómo surge la idea de hacerte guía de montaña?

En primer lugar, me pareció un trabajo noble y con mucha responsabilidad, y eso me hace sentirme afortunado por ello. Es muy interesante poder simplemente controlar y gestionar los posibles riesgos para que cualquier persona pueda subir, disfrutando con total seguridad, por un entorno salvaje como son las paredes.

Después de divagar y soñar con diversas profesiones, estudié la Formación de Técnico Superior Forestal y Técnico en Emergencias, y justo después de acabar tuve la fortuna de que se me brindó la oportunidad de hacer las pruebas del TD1 de Montaña. Y al año siguiente pude cursar en la primera promoción del TD2 de escalada.

Era muy joven, y no valoré la oportunidad real, a nivel laboral, de ser de los primeros guías de escalada en España. Solo me interesaba trabajar un poco dando cursos o de “pister-socorrista” en las estaciones de esquí para obtener el dinero justo y poder viajar y escalar. Más tarde fui viendo las posibilidades de trabajar más en serio como docente, y me especialicé como profesor de Autorrescate en las formaciones de TD2 de escalada, primero en la escuela de CFEM, donde obtuve mucha experiencia también como profesor de otras asignaturas como Enseñanza de la Escalada, Formación Técnica o Montajes Lúdicos. De aquel periodo debo agradecer la confianza y el apoyo que depositó en mi Fernando Hernández (Director del rocódromo Sputnik). Y, actualmente, como profesor para los futuros guías de escalada en la Federación Andaluza de Montañismo, en TANDEM y en la Federación Madrileña de Montañismo. gracias a Vicki Vega (coordinadora en FAM y TANDEM) y a Emilio Lopez-Higueras (Director de la EMAM). Este año estoy cursando los estudios de Técnico Superior de Escalada en la escuela de la Pobla de Segur, pero debido a dos fracturas que he tenido durante el curso, se me ha ralentizado todo un poco. No obstante, espero poder terminarlo en el siguiente curso junto con el proyecto.

¿Qué servicios ofreces actualmente?

Principalmente ofrezco la oportunidad de subir a cualquier persona que sueñe con escalar alguna de las vías de Los Galayos. Pero, de una manera segura y divertida, en la que podamos disfrutar tanto los clientes, como el propia guía, de un buen día de actividad. Transmitiendo los valores imprescindibles de respeto y protección por el medio en el que nos movemos.

Y, ¿por qué elegiste principalmente la zona de Los Galayos?

Los Galayos es un rincón muy especial de la sierra de Gredos que podríamos decir es la antesala a las grandes paredes de Los Alpes, por su morfología y tipo de roca, lo que lo hace un lugar ideal para guiar y que los clientes se deleiten con sus paisajes y las aventuras que guardan sus espectaculares agujas. Hay que tener también en cuenta que es una zona no muy conocida, lo que hace que sea un lugar muy tranquilo.

Además, a nivel personal, me es fácil guiar debido a mi conocimiento de este lugar. Llevo más de 20 años escalando todas sus paredes, y prácticamente todas sus vías, y en los últimos diez años de una manera muy especial ya que dirijo el timón del Refugio Victory, lo que me permite explorar cada canal, estudiar cada rápel y bajada, y poder trazar nuevas líneas...

Hasta ahora no me había promocionado como guía, simplemente subía a algún cliente mío que quería que le guiara yo en concreto.

Además de Los Galayos, ¿te mueves por más zonas?

Actualmente poco debido a alguna lesión que me impide caminar mucho y llevar peso, por lo que puedo guiar en paredes sin mucha aproximación. Los Galayos me es cómodo porque ya estoy allí y desde el refugio tengo todo muy cerca. Cuando bajo del refugio me toca estar dos días en la cama con los pies en alto hasta que pasa el dolor y la inflamación...

¿Cuáles pueden ser las escaladas más interesantes para un no iniciado que requiera los servicios de un guía?

Bueno mi intención es poder ofertar vías clásicas y desconocidas a agujas poco frecuentadas con un mayor aura de aventura y soledad como la Punta Olvida, la Torre del Conglo, la Punta Marian o el Risco de la Portilla, entre otras muchas, pero igualmente también a los riscos más emblemáticos como el Torreón, al que todo el mundo quiere subir, o la Aguja Negra. Lo cierto es que hay muchas posibilidades muy interesantes, e incluso si se va a las agujas mas conocidas pretendo ofertar a mis clientes otros itinerarios igual de interesantes y bonitos, pero no tan conocidos y frecuentados, como la Sur Clásica del Torreón, o la Oeste Clásica de la Aguja Negra. El conocer bien cada rincón de esta zona me permite diseñar bien la actividad que cada cliente necesite de forma concreta según su nivel técnico, lo que busque y quiera vivir.

Los interesados en contratar sus servicios se pueden poner en contacto a través del teléfono abajo indicado o por email:

David Bautista

Técnico Deportivo en Montaña Y Escalada.

Telefono: 635312012

Email: refugiovictory@gmail.com