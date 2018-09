Du Cross volvió a lo grande con la nocturna de Leganés

El regreso de Du Cross Series tras el parón estival no defraudó a nadie. El circuito de duatlones por excelencia abrió la segunda parte de su calendario con una espectacular prueba nocturna que enamoró a los más de 300 participantes que se dieron cita en la localidad de Leganés. La cita comenzó con los últimos rayos de sol y a medida que iban avanzando los kilómetros la noche se apoderó del Parque Polvoranca para dejar que los sentidos se agudizaran y prevaleciera la pericia del ciclista y corredor sobre la rapidez sin control.

Así lo describía Alberto González, el vencedor absoluto de la prueba, quien aseguró que “ de noche tienes que ir mucho más atento. No puedes ir a tope, pero ahí está el encanto, en ir muy atento a la pista, a los baches, etc. Nuestra obligación era saber por dónde iba el circuito”. El duatleta del ANB Triathlón Team Portugaletekoa se fajó en una bonita pelea con Antonio Cerezo: “ Fuimos juntos en cabeza hasta que en la segunda transición vi que me la tenía que jugar y le saqué unos segundos, pero me volvió a alcanzar. Al final apreté fuerte y le saqué unos metros, pero entonces me confié, él apretó y se tuvo que decidir al sprint”, resumió.

En cuanto a la participación femenina, la más rápida fue María Calleja, quien aprovechó la convocatoria para probar su nivel competitivo de cara a su próxima participación en el Campeonato del Mundo de XTerra. Tras un flojo arranque en carrera, la integrante del Club Triatón Carabanchel-Planet MTB supo aprovechar su superioridad en bicicleta para desmarcarse y poner tiempo de por medio en el crono. En cuanto a la peculiaridad de la cita, Calleja aseguró que “ me parece una prueba muy acertada, para repetir. La verdad es que el tramo de bici es precioso cuando ves a todo el mundo con las luces y te vas cruzando con la gente”.

Du Cross

Alfonso Gallego, organizador del circuito Du Cross Series, fue el encargado de entregar los correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante, no faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As, medio oficial de la prueba, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, así como un completo avituallamiento con las bebidas isotónicas de Powerade.

La próxima prueba tendrá lugar el domingo 21 de octubre con la segunda edición del Du Cross Aldea del Fresno. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas Biciclaje, El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.