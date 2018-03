12 horas de escalada bajo la lluvia en El Chorro

La Liga de Rallyes dio el pistoletazo de salida de manera puntual a las 7:30 de la mañana el pasado 17 de marzo, cuando despuntaba el día y bajo la amenaza de unos nubarrones que confirmarían con el paso de las horas todas las predicciones. Aunque el rally se realiza en la Costa del Sol, donde hay más de trescientos cincuenta días al año de sol garantizado, éste es el tercer rally de El Chorro, de los cinco celebrados, pasados por agua.

Las predicciones apuntaban que a partir de las 11 empezaría a llover y efectivamente a las once y nueve minutos la lluvia hizo acto de presencia y no pararían en todo el día hasta empapar paredes y participantes.

Varias parejas abandonaron antes de conseguir la primera vía por lo que no puntuarían y otras ya con una vía decidieron tomarlo con más calma y hacer alguna vía más en los ratos que la lluvia aflojó un poco su fuerza. La mayoría de cordadas continuaron haciendo metros y metros de escalada como si el agua no fuera con ellos. Cabe destacar que a pesar de que las condiciones eran muy malas y arriesgadas, no hay que reflejar ni un solo incidente entre los participantes que lo que hicieron fue ralentizar su velocidad y ganar en seguridad.

Al final del día, los primos Vernich, Álvaro y Lluís, de la Federación Valenciana se impondrían a todos realizando, nada más y nada menos que 1.110 metros con 6 vías, lejos de las marcas de otros años, pero con un mérito increíble dadas las condiciones de las paredes.

En categoría femenina volvieron a imponerse las madrileñas Gelena Cornic y Olga Revelles con tres vías y 450 metros escalados.

En categoría mixta victoria para los locales Amelia Sierras y J. Antonio Arjona con 4 vías y 770 metros quedando quintos en la general.

En veteranos se volverían a imponer los ganadores del año pasado en esta categoría, los componentes de la cordada andaluza Alberto Corrales e Iván Jara con 3 vías y 645 metros.

En la cena como siempre hubo un gran ambiente de camaradería y todos los participantes recibieron sus premios y trofeos. Hay que agradecer la magnífica organización un año más a cargo del Club Boquerón y a todos sus colaboradores que estuvieron firmes en sus puestos de control las doce horas, ayudando y apoyando a los participantes. La siguiente prueba de la Liga el 14 de abril en La Cabrera.