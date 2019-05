La Copa de España de Escalada de Dificultad arranca este año en la Ciudad Condal

El Centre d’Esport Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda acogerá este año la primera prueba de la tan esperada Copa de España de Escalada de Dificultad Juvenil y Absoluta los próximos días 22 y 23 de junio.

La prueba está coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Climbat, Partner Oficial de la Federación. Grandes marcas como Adidas Five Ten y Entre-Prises hacen posible el evento con su aportación como patrocinadores. Climbat y Entre-Prises son dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada y pioneras en su sector. Esta última mostrará su valía una vez más en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 con la instalación de sus muros.

El plazo de inscripción a la Copa de España ya está abierto y los participantes podrán inscribirse online a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2JhGRsn

El sábado 22 de junio tendrá lugar la primera prueba de la Copa de España de Dificultad en categoría juvenil, donde los espectadores que se acerquen podrán ver a las grandes promesas de la escalada nacional. La competición se divide, por primera vez, en cuatro categorías: sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20, y es, tradicionalmente, un gran espectáculo no solo de escalada, sino también de superación entre los chicos y chicas, que se esfuerzan al máximo para llegar a primera fila del circuito.

El domingo 23 de junio tendrá lugar la prueba en categoría absoluta, un evento en el que los mejores escaladores y escaladoras a nivel nacional se dan cita en el rocódromo con el objetivo de conseguir ganar la primera de estas pruebas que decidirán el campeón de la Copa de España. Máxima presión para unos deportistas acostumbrados a que unos pocos centímetros les acerquen o separen de la gloria.

El circuito, formado por un total de 3 pruebas tendrá su segunda parada también en el CEM Climbat La Foixarda a la vuelta de las vacaciones, concretamente el 7 y 8 de septiembre. La prueba decisiva y encargada de cerrar la Copa será la cita en Climbat X-Madrid el 12 y 13 de octubre. Una cita que decidirá quienes son los mejores deportistas en dificultad, tanto en la absoluta como en la juvenil.