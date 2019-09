Garmin presenta en sociedad sus últimas novedades: fénix 6, Venu, vívoactive 4 y vívomove 3

Robustos, elegantes, fiables y útiles para mejorar el rendimiento y la consecución de objetivos y para tener una radiografía precisa sobre cuál es nuestro estado de salud. Así son los últimos dispositivos inteligentes que Garmin ha presentado en el Impact Hub Piamonte de Madrid ante una nutrida representación de medios de comunicación, tanto generalistas como prensa especializada. Se trata de la serie fēnix 6, Venu, vívoactive 4 y vivomove 3, cuatro dispositivos que marcan un antes y un después en cuanto a diseño y prestaciones, puesto que se presentan con nuevas prestaciones y funciones de seguimiento y monitorización de salud y bienestar más completas.

El acto se inició con la intervención de la directora comercial y de marketing de Garmin Iberia, Natalia Cabrera, y contó con el testimonio y la experiencia del alpinista Álex Txikon y del Dr. Gil Rodas, médico especialista en Medicina del Deporte. Dos personalidades del ámbito del deporte, que, desde sus respectivas disciplinas, conocen de primera mano la enorme aportación de los dispositivos Garmin en la monitorización de datos de interés tanto deportivo como médico. El alpinista Álex Txikon ha destacado el papel de la tecnología como “una herramienta fundamental que, si sabes utilizarla, te da confianza, tranquilidad y hace que el devenir de la expedición juegue a tu favor”. Desde un punto de vista médico, el doctor Gil Rodas ha añadido que “Garmin ha sabido generar productos que son útiles para las personas”.

Vívomove 3

Diseño, elegancia y funciones avanzadas noche y día

Para aquellos que desean las funciones de conectividad y de bienestar de un smartwatch con un aspecto más moderno que se adapte mejor a las diferentes situaciones y estilos que pueden surgir a lo largo del día, Garmin ha diseñado los relojes vívomove 3, con una amplia selección de correas y acabados que lo convierten en un reloj elegante que te mantiene conectado con los tuyos y te ofrece información de interés sobre tu frecuencia cardíaca, respiración, sueño, nivel de estrés y mucho más. La nueva versión del vívomove 3 también incorpora Garmin Pay™, la solución de pago contactless que permite hacer pagos directamente desde el reloj, sin necesidad de llevar encima dinero en efectivo, el teléfono móvil o tarjetas de crédito.

Asimismo, para los que hacen de la fiabilidad, la precisión, la elegancia y la sofisticación su razón de ser, Garmin ha lanzado dos gamas de producto llamadas a revolucionar el sector del fitness: vívoactive 4/4S y Venu, con pantalla Amoled. Además, para una mayor confianza y asistencia durante los entrenos, estos nuevos dispositivos constan de detector automático de incidentes. Al activarlo, y siempre en combinación con un smartphone compatible, éste realizará el envío automático de un mensaje (en caso de una caída o incidente) con la posición exacta a los contactos de emergencia previamente establecidos en Garmin Connect. Este mensaje también se puede enviar de forma manual, en caso de sensación de peligro.

Vívoactive 4

Cada una de las colecciones anteriores cuenta con características muy avanzadas y reúne el mayor número de prestaciones destinadas a seguimiento y monitorización de la salud y el bienestar. Como los entrenamientos animados de vívoactive 4/4S y Venu, una novedosa función con la que la práctica del deporte cobra vida a través de las pantallas de los relojes. Mediante estas, el usuario puede seguir de manera sencilla la forma y técnica adecuadas para llevar a cabo los entrenamientos, y todo con solo mirar su muñeca. Para estar siempre localizable, el modelo vívomove 3 viene equipado con GPS, mientras que, vívoactive 4/4S y Venu incluyen GPS, Glonass y Galileo. Asimismo, estas series incorporan múltiples funciones de monitorización de actividad 24/7, que van mucho más allá de controlar pasos, calorías y frecuencia cardiaca. Entre ellas, la monitorización avanzada del sueño, para lo que se valen de la prestación Pulse Ox,que mide la saturación de oxígeno en sangre, y también del cálculo de las diferentes etapas del sueño (ligero, profundo y REM).

Venu

También, miden el número de respiraciones por minuto y están capacitados para detectar alguna anomalía en el ritmo cardíaco. Además, cuentan con la función Body BatteryTMque permite a los usuarios ver los niveles de energía de su cuerpo en cualquier momento, lo que puede ayudarlos a saber cuándo ponerse en marcha de nuevo o cuándo necesitan descansar o dormir.

A todo ello añaden los valores de VO2 Máximo, edad fisiológica, la nueva función de seguimiento de hidratación, actividades de respiración, que han sido diseñadas para promover la concentración y la relajación, o el seguimiento del ciclo menstrual. Esta última prestación, de especial importancia para el público femenino,analiza los cambios que experimenta el cuerpo a lo largo del ciclo menstrual, llevando a cabo un registro de los períodos y los síntomas físicos, así como ofreciendo predicciones de fertilidad durante el mes.

El gran despliegue de prestaciones se acompaña de grandes mejoras en la batería de los dispositivos: vívomove 3 tiene una duración de hasta 5 días en modo smartwatch y hasta 7 días adicionales en modo reloj. Por su parte, vívoactive 4/4S proporciona una batería de hasta 8 y 7 días en modo smartwatch y hasta 6 y 5 horas en modo GPS y música. En el caso de Venu, la carga resiste hasta 5 horas en modo smartwatch (con un modo opcional siempre encendido) y hasta 6 horas con uso de GPS y reproducción de música.

fénix 6

Controlar el ritmo para rendir más

La popular serie de relojes GPS multideporte fēnix 6 se reinventa con pantallas más grandes, características de rendimiento innovadoras y mayor duración de la batería. Entre sus novedades más destacadas tenemos la función PacePro™, con la que los corredores podrán planificar mejor su carrera, ajustando el ritmo a la pendiente del recorrido. Por otra parte, las estimaciones de VO2 Max ahora analizan también la aclimatación por calor y altitud. Todos los modelos incluyen lector mejorado de frecuencia cardíaca en la muñeca que permite, entre otros, el seguimiento del estrés durante todo el día y la monitorización de pulsaciones bajo el agua. También añaden Pulse OX, una función que mide la cantidad de oxígeno en sangre para monitorizar el sueño y la aclimatación del cuerpo en grandes alturas. Sobre la eficacia de la serie fēnix 6, el alpinista Álex Txikon ha apuntado que “con Garmin no necesito repuestos, no me llevo cables extras porque confío en el dispositivo y no me va a dejar tirado”.

La gran novedad de la serie se encuentra en la versión fēnix 6X Pro Solar, que convierte a este modelo en el primer reloj GPS de Garmin que permite la carga del dispositivo mediante energía solar. Para ello está diseñado con Power Glass™, una lente de carga solar transparente que utiliza la energía del sol para extender la vida útil de la batería. Esta novedosa prestación también permite verificar rápidamente el rendimiento de captación solar del fēnix 6 directamente en la muñeca, alcanzando una autonomía de batería en modo reloj inteligente de 21 días más 3 días adicionales cuando se utiliza la carga solar.

En cuanto a gestión de batería, encontramos en toda la serie la nueva función Power Manager personalizable que permite al usuario ver y controlar la vida útil de la batería. Para obtener más confianza antes de una actividad o una carrera de larga distancia, la batería restante se puede representar en horas y días para ayudar a determinar si la aventura puede durar hasta la próxima carga. De esta manera, el reloj posibilita el ajuste de los modos de ahorro de batería deshabilitando ciertas funciones para extender la vida útil de la batería sobre la marcha.

Funcionalidad, estilo, sofisticación y toda la precisión al servicio de un mayor rendimiento deportivo y de una vida más saludable. Así son los nuevos relojes inteligentes de Garmin, un complemento imprescindible para llevar una vida más activa y para hacer frente a cualquier desafío.