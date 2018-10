Iker y Eneko Pou abren 'Kolpez Kolpe' y 'Babe Magnet'

Está claro que los hermanos Pou no saben lo que es estar quietos, su capacidad y su visión para abrir nuevas vías de escalada por todo el mundo, es de sobra conocida. Esta vez ha sido el turno de Mallorca, la más grande de las islas baleares, donde demostrando una vez más su talento y afán de superación, dejan su impronta aportando dos líneas futuristas al mundo del alpinismo que llamarán Kolpez Kolpe y Babe Magnet.

Las dos de alrededor de 200 metros, y ambas con una importante dificultad que llega hasta el octavo grado. La primera es 7c+/8a, mientras la segunda alcanza el 8a+. Pero por encima de la dificultad -que es muy grande- hay que destacar que nuevamente son aperturas hechas en un estilo intachable como les gusta a los hermanos Pou: entrando desde abajo en libre, utilizando material flotante ( friends y fisureros) siempre que se puede, taladrando lo menos posible, y cuando hay que hacerlo, suspendidos de ganchos que en caso de saltar pueden producir caídas muy largas… Por lo tanto, y como siempre lo hacen ellos, sin hacer ningún tipo de trampa, y respetando la historia del alpinismo tal cual se la enseñaron sus padres desde muy pequeños.

Iker en el quinto largo de 'Babe Magnet' (© J.Canyi - Filmut.com).

Si tienen que valorar que ha sido lo más duro, se quedan con la enorme carga psicológica que supone abrir en un estilo tan puro, porque las caídas pueden ser enormes. En sus propias palabras: “Las dos rutas son físicamente muy difíciles, estamos hablando de dificultades de octavo grado en pared, pero esto no es nada comparado con la carga psicológica que supone escalar una ruta de este estilo. En muchos sitios vas a volar tantos metros que caerse no es una opción…”.

Por si todo esto fuera poco, siguiendo con la línea que nos tienen acostumbrados, no se han conformado solo con abrir las rutas, sino que, además, se llevan las dos primeras ascensiones en libre: “ Una vez escaladas las dos y con la adrenalina todavía fluyendo a raudales, nos reíamos de nosotros mismos viendo el miedo que habíamos pasado haciendo las primeras ascensiones. Habíamos sido tan puros durante la apertura, que al ir a encadenarlas, con toda la tensión en el cuerpo, nos íbamos preguntando cómo habíamos dejado los seguros tan lejos… Vamos, para que todo el mundo lo entienda: ¡Qué los primeros que pasamos tensión por haberlas abierto en este estilo fuimos nosotros mismos (se ríen mientras lo cuentan)!”.

Por lo tanto, no serán rutas para todos los públicos, y aunque hoy en día, hay escaladores que pueden escalar estas dificultades, quieren dejar muy claro que: “No es lo mismo hacer séptimo u octavo grado con el último seguro en la rodilla, que hacerlo con el último seguro a seis metros del pie…Seguro que no serán vías con un montón de repeticiones a corto plazo, pero no nos importa, con el tiempo y a medida que la escalada vaya creciendo y las nuevas generaciones estén más fuertes, poco a poco se irán repitiendo, y la gente se dará cuenta de la enorme labor que estamos haciendo por todo el mundo a favor de la escalada y el alpinismo”.

Eneko, de primero, en el tercer largo de 'Babe Magnet' (© J.Canyi - Filmut.com).

Y que nadie se confunda: “ No por estar al lado de casa estas dos vías son de una importancia menor. Muchas veces no hace falta irte al otro lado del mundo para explorar nuevos terrenos de aventura y sumergirte en lo desconocido. Tanto 'Kolpez Kolpe' como 'Babe Magnet' son dos de las mejores vías de nuestra carrera. Son muy buenas, difíciles de escalar, y estamos muy orgullosos de ellas”.

Es una vuelta de tuerca más la que los Pou hacen en Mallorca, donde pasan temporadas muy largas, fruto de las cuales están desarrollando sin descanso la escalada en la isla, y dando a conocer que este bonito lugar es mucho más que playas abarrotadas, fiestas interminables, y turismo vacacional. “Sa Roqueta”, como muchos de los locales la conocen, tiene un potencial enorme en cuanto al turismo activo y de montaña se refiere.

Quieren dedicar ambas ascensiones al pueblo de San Llorenç, a sus gentes, y a todo el levante mallorquín, que sufrió hace bien poco con las últimas inundaciones: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño para toda esta gente que está sufriendo. Mallorca siempre se ha portado muy bien con nosotros”.