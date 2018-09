Laura Orgué y Rémi Bonnet ganan la Salomon Mamores VK

Los Campeonatos del Mundo de Skyrunning han dado el pistoletazo de salida con la disputa la Salomon Mamores VK, una cronoescalada de 5 kilómetros con 1.000 metros de desnivel bajo una incesante lluvia y un viento que ha ido de menos a más haciendo la carrera aún más técnica si es posible.

En mujeres, Laura Orgué se proclamaba campeona del mundo de Kilómetro Vertical con un tiempo de 51 minutos y 39 segundos y aventajando en casi un minuto a la segunda clasificada, la sueca Lina Lo Kott Helander. La tercera clasificada era la norteamericana Hillary Gerardi. Con esta victoria Orgué ha conquistado su sexto título mundial de la especialidad después de los que ya ganó en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017 y revalida la corona conseguida el año pasado. “ Este año no he competido en muchos kilómetros verticales y he entrenado para carreras más largas. así que no me encontraba cómoda como otros años en esta disciplina. Pese a ello, he tenido muy buenas sensaciones. Las condiciones meteorológicas han sido muy duras porque hacía viento, llovía y había niebla, pero la conclusión es que estoy muy satisfecha con el resultado”, aseguraba Laura Orgué, que mañana volverá a ponerse el dorsal para competir en la Salomon Ring of Steall Skyrace, puntuable para los Skyrunning World Championships. Se trata de una prueba de 29 kilómetros, 2.500 metros de desnivel y espectaculares vistas al Ben Nevis.

Gisela Carrión, quien se estrenaba con la Selección Española en estos mundiales, cerraba el Top 5 de la prueba vertical consiguiendo el mejor resultado para la Selección Española. “ La verdad es que estoy sorprendida con el resultado no esperaba acabar entre las 5 primeras así que, aunque la climatología no ha ayudado estoy muy satisfecha”.

Sandra Sevillano, completaba la vertical en un tiempo de 00:58:03 acabando en décimo sexta posición. Una posición nada tímida teniendo en cuenta que ésta es la primera vez que Sevillano compite con la Selección y en una prueba vertical. “Me he encontrado bien, pero he corrido reservando fuerzas para la SKY que es verdaderamente lo mío”.

Clàudia Sabata, subcampeona del mundo del juvenil en KV, se vio obligada a retirarse a escasos metros de cruzar la línea de meta a causa de las condiciones meteorológicas.

En hombres, la victoria fue para el suizo Rémi Bonnet con un tiempo de 00:39:23, seguidos por los noruegos Thorbjorn Ludvigsen (00:41:49) y Stian Angermund-Vik (00:41:50), segundo y tercero respectivamente.

Por otro lado, Dani Osanz conseguía la sexta posición en su primera participación con la Selección Senior. El joven sub 23, que consiguió el doblete en la Sky en la Vertical en los Campeonatos Juveniles, se quedaba a las puertas del Top 5 en la absoluta llevando a cabo una buenísima carrera completando la vertical en 00:43:13, a 00:03:51 minutos de Rémi Bonnet.