Marc Toralles encadena 'El Nàufrag' (8a+/8b) en la Cova de l'Ocell

“El pasado jueves 28 de mayo escalé la vía El Nàufrag (8a+/8b) en la Cova de l'Ocell en escalada tradicional. Es un proyecto que hará un par de años empezó a dar vueltas en mí cabeza. Tras intentar la vía por primera vez cuatro años atrás, la he ido probando entre expedición y expedición. Al no tener una continuidad escalando me resultaba imposible llegar a tener la forma física para poder encadenar. Nunca había escalado esta dificultad, así que era un gran reto para mi. Además, no usar los parabolts complica mucho la escalada, ya que esta vía solo se puede proteger en tres puntos, siendo el último el más precario. Otro detalle importante es que al tener el suelo tan cerca, cualquier seguro que falle, hace que te vayas al suelo seguro.

Debo admitir que el primer intento fue muy tenso. Tienes que escalar la primera parte de la vía sin poder asegurarte.

Una vez asegurado en el primer punto viene una sección dura y acrobática hasta un semi-reposo activo donde puedo asegurar de nuevo.

A partir de ahí, la vía continua con una escalada muy acrobática y difícil, sin posibilidad de asegurar durante unos metros... hasta el último punto donde poder asegurar. A partir de ese momento, la vía cambia totalmente con una salida semi-desplomada con algún paso duro de regletas hasta llegar al último movimiento, el más duro de la vía, con el seguro unos metros por debajo de los pies. En caso de caída quedas a escasos metros del suelo si todo aguanta. Si el último punto cediera, la caída sería directamente al suelo.

Por suerte en el primer intento, durante el cual caí haciendo el último paso aguanto, quedándome a escasos metros del suelo. Y, al segundo intento, ¡encadené por fin!”