Heras y Bullido se adjudican una Ultra de Gredos marcada por el temporal

La niebla, la lluvia y el fuerte viento marcaron la quinta edición del Ultra de Gredos en la que se impusieron Miguel Heras y Leticia Bullido en una carrera neutralizada en el avituallamiento de la Plataforma de Gredos para velar por la seguridad de participantes y voluntarios situados en la zona del circo de Gredos. La organización tomó esta difícil decisión tras valorar todas las alternativas. En primer lugar, se recortó la zona del Gargantón, y se sustituyó por una vuelta a la Laguna Grande; posteriormente, debido a un empeoramiento de las condiciones climatológicas, se decidió poner punto y final a las carreras Ultra y Relevos, tomando como tiempo definitivo el primer paso de los corredores por el punto de control de la Plataforma.

Respecto a esta dura decisión de neutralizar las carreras Ultra y Relevos, Miguel Heras la apoyó: “Conozco muy bien la zona porque entreno por aquí y he tenido problemas para seguir el camino porque, aunque había bastantes balizas, había una niebla que no se veía ni a un metro. La situación no era ir rápido, sino no perderse. Es lógico que la organización neutralizase la carrera porque había mucha gente en la montaña y el tiempo se podía complicar y poner en dificultades a los que venían por detrás. No es fácil tomar esta decisión, pero se hace y se asume”.

En este mismo sentido se expresó Leticia Bullido, quien declaró: “Con la niebla era complicado avanzar, pese a las balizas y el track; costaba seguir”.

De esta forma, Fernán Sánchez (vencedor en la edición pasada) y Omar Valle se subieron al podio del Ultra, junto a Miguel Heras. En categoría femenina, Ana Constantin acompañó a Leticia Bullido, que repite victoria tras el triunfo en la tercera edición.

En la especialidad de Relevos se impuso el equipo MT3 Madrid Tactika por delante de GM Valle del Camaleño Ekuon y Club Deportivo Alcer.

Maratón de Los Galayos

Al igual que el Ultra, el Maratón sufrió una demora en la salida y una modificación del recorrido con el objetivo de velar por la seguridad de los atletas. La distancia se recortó a 30 kilómetros, de una distancia inicial de 40: subida al refugio Victory y bajada en dirección a la meta de Arenas de San Pedro. El más rápido fue José María Tíscar con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 53 segundos, y la más veloz Vilma Giménez con un registro de 3 horas, 41 minutos y 13 segundos.

UTG 10k

La prueba más corta discurrió con normalidad, aunque los corredores tuvieron la compañía de la lluvia. Los ganadores Pepe Muñoz y Sonsoles Muñoz no solamente cruzaron la línea de meta en primer lugar, sino que marcaron el récord de la prueba: Pepe Muñoz paró el crono en 50 minutos y 47 segundos, diez minutos menos que el récord anterior, mientras que Sonsoles Muñoz en 1 hora, 8 minutos y 15 segundos, cinco minutos menos que el registro anterior.

La manopla solidaria

Por segundo año consecutivo, el Ultra de Gredos colaboró con la asociación Mis metas por ti (www.mismetasporti.com) para ayudar en la difusión de la hemiparesia infantil. En esta ocasión, Javi Santos corrió la distancia Ultra con la manopla solidaria.

Voluntarios y corredores fieles

La organización del Ultra de Gredos premió a los corredores y voluntarios presentes en todas las ediciones celebradas hasta el momento con obsequios especiales cedidos por los patrocinadores. Un reconocimiento a los corredores por su confianza en los responsables y una muestra de gratitud a los voluntarios que se esfuerzan al máximo por que todo salga bien.