La selección española logra unos resultados históricos en los YOG

Las inmediaciones de la estación de Villars Sur Ollon han acogido los YOG (Juegos Olímpicos de la Juventud) de Lausanne 2020 en el debut de este deporte como Olímpico. La primera cita ha sido la prueba Individual de esquí de montaña, en la que Ot Ferrer, Marc Ràdua, María Costa y Ares Torra se enfrentaban a un recorrido con salida desde Col de Bretaye en forma de bucle.

El circuito contaba con dos subidas y dos bajadas, y una corta, pero exigente subida, hasta cruzar la linea de meta. En suma un total de 800 metros positivos en 8 kilómetros de recorrido. Las condiciones meteorológicas fueron favorables y el estado de la nieve algo parecido al de nuestros Pirineos.

Las primeras en tomar la salida fue María Costa y Ares Torra que completaban el recorrido en 1:05:52 y 1:06:50 respectivamente. Costa arrancaba muy fuerte, saliendo tercera del segundo cambio y manteniendo una buena posición hasta la mitad de la segunda subida donde las buenas sensaciones comenzaron a desvanecerse. Aun así, María Costa acababa entre las 10 mejores de la jornada en 9ª posición y a 7 minutos de la primera clasificada.

Ares Torra finaliza en 12ª posición declarando que “no ha sido mi mejor carrera en término de sensaciones, no tenía mucho gas, pero ahora que he visto como ha ido la carrera se que puedo ser más competitiva de cara a la prueba Sprint del lunes.” Ares Torra también destacaba la gran experiencia que es competir en unos YOG y el buen ambiente que se respiraba tanto en la Villa Olímpica como entre las competidoras de todos los países.

Los chicos, Ot Ferrer y Marc Ràdua, salían a las 12:30 también de Col de Bretaye en una carrera que estuvo marcada por una fuerte competitividad.

Ot Ferrer hacía una buena carrera manteniéndose entre los puestos de cabeza durante toda la carrera, luchando por el podio e incluso liderando en algunos tramos. Finalmente, Ot Ferrer conseguía una meritoria 5 plaza, cruzando la línea de meta a menos de tres minutos del primero en un tiempo de 50:45. Este es el primer diploma olímpico en la historia de la FEDME.

Marc Ràdua no encontraba las sensaciones en una carrera algo técnica con mucha competitividad de principio a fin. Ràdua completaba el recorrido 18º en un tiempo de 57:45.

Prueba de Sprint

La estación de Villar sur Ollon, Suiza, era testigo de una jornada histórica para el esquí de montaña español con dos medallas, una de oro y otro de bronce, así como un diploma en la prueba de Sprint de los YOG.

Javi Arguelles, técnico FEDME, calificaba la actuación de María Costa, Ot Ferrer, Marc Ràdua y Ares Torra como de exhibición: “Los cuatro han llevado a cabo una competición de exhibición, muy luchada, con inteligencia táctica y técnica, con buenas transiciones y una potente lucha en el cuerpo a cuerpo”.

María Costa se colgaba la primera medalla de oro en unos JJOO de la juventud tras firmar una competición perfecta de principio a fin. Costa hacía una buena vuelta de clasificación conservadora con el noveno mejor tiempo. Ya en cuartos de final no perdonaba ni una sola de las mangas. Primera en cuartos de final y también primera en su manga en semifinales. María Costa cruzaba la línea de meta en la ronda de finales con un tiempo de 3:22.45, haciéndose con la medalla de oro. La primera para en la historia de España en el año de debut de este deporte en unos Juegos Olímpicos.

Ares Torra cerraba el Top 10 en la prueba Sprint superando con solvencia los cuartos y competiendo en semifinales por un codiciado puesto en las finales. La italiana Silvia Berra era segunda y la francesa Margo Ravinel tercera en el podio femenino.

En chicos, Ot Ferrer se colgaba la medalla de bronce tras tres buenas mangas. Tanto él como Marc Ràdua llevaban a cabo una gran competición llegando hasta la ronda final y coincidiendo en la misma manga en semifinales. Ambos se mostraron muy satisfechos con el resultado. Ot Ferrer explicaba que la ronda final había sido la más complicada: “Me he resbalado nada más salir, me he chocado con uno de los palos… pero al final he conseguido salvarlo”.

Prueba de Relevos

La estación de Villars Sur Ollon acogía también la tercer y última prueba de esquí de montaña de los YOG de Lausanne en la que el equipo español volvía a lograr un puesto en el podio.

El equipo integrado Ot Ferrer, María Costa, Marc Ràdua y Ares Torra se colgaba la medalla de bronce en una prueba liderada con solvencia por los suizos y en la que el combinado francés se hacía con la plata a solo dos segundos del equipo español que cruzaba la meta en 37:13.

El técnico, Toti Martín, hacía un balance muy positivo de la jornada: “Todos han hecho un gran relevo, aunque ya se sentían algo cansados tras la jornada de ayer. Con pocos fallos hemos estado ahí delante, luchando contra Italia y Francia. Hemos estado entre la segunda y la tercera posición durante todo el relevo”.

María Costa era la primera en salir, colocando ya al equipo en una posición ventajosa. Ràdua dejaba atrás al equipo americano y chino, y Ares Torra y Ot Ferrer eran capaces de aguantar la posición y luchar hasta el último segundo por estar en el podio de los Relevos. Toti Martín concluía: “Nos hemos llevado el gato al agua en el relevo de Ot, el último en salir. Ha conseguido mantener la posición del equipo con la amenaza del italiano que venía muy fuerte por detrás y luchando por atrapar al francés”.

Toti Martín también ha declarado que ir a unos YOG y poder ser competitivos contra países del arco alpino, atesorando las mismas medallas que Italia o Francia, es sencillamente espectacular. El esquí de montaña de competición cierra con estos resultados históricos su debut en unos YOG con nada más y nada menos que una medalla de oro, dos medallas de bronce y hasta dos diplomas olímpicos.