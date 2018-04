Sharma Climbing BCN acogerá el jueves 19 de abril la premier en Barcelona de la película REELROCK12

Sharma Climbing BCN, el rocódromo de Chris Sharma, situado en Carrer de Marroc 204, acogerá el próximo 19 de abril la presentación de la serie de películas documentales sobre escalada REELROCK la cual ya va por la doceava edición.

A la premier de Barcelona, asistirá tanto Chris Sharma como Margo Hayes, atleta de The North Face, presentando sus películas dentro del documental. Margo Hayes, nos hablará de Break on Through, en el que muestra la primera ascensión femenina y la décimo quinta general a una vía de dificultad 9a+, en concreto La Rambla (Siurana, Tarragona).

Chris Sharma por su parte, presenta la película Above the Sea, con la vía de Psicobloc (escalada sin cuerda sobre el mar) más dura del planeta, imaginada, creada y escalada por él mismo en Port de Soller, Mallorca.

El acto, para el que aún quedan entradas a la venta, arrancará a las 17h con los protagonistas compartiendo un rato de escalada con todos los espectadores. Más tarde, alrededor de las 19h, se dará comienzo a la proyección de la película, seguida de una mesa redonda con preguntas y respuestas por parte de los asistentes a los protagonistas, y la velada finalizará con el sorteo de material cedido por The North Face entre todos los asistentes al evento.

Más información sobre el evento y la venta de entradas en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/320956551730673