Victoria de Ramón Julián y Francis Guillén en la segunda prueba de la Copa de España

El rocódromo Municipal Climbat La Foixarda ha acogido este fin de semana la segunda prueba de la Copa de España de Dificultad 2018. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha coorganizado la competición junto a Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada- y ha contado con el patrocinio de Adidas Terrex.

Una vez más la competición se ha distribuido en dos jornadas. El sábado fue el turno de los escaladores más jóvenes, mientras que domingo fueron los escaladores absolutos quienes se enfrentaron a los muros de La Foixarda. Más de 120 escaladores en un intenso fin de semana de competición.

Categoría sub16

En la sub 16, Lluc Macià se imponía de manera rotunda. Lluc Macià llevaba a cabo la mejor ronda de clasificación, en la que no tuvo rival. 2 tops en 2 vías posibles le daban un pase seguro a las finales. Ya en la última ronda, el catalán se caía cerca del encadene, pero sin llegar al ansiado TOP. Aun así, Macià se imponía como vencedor de la prueba. Lau Macià no se quedaba atrás y pasaba a las finales en una favorable tercera posición, reservando fuerzas, y consiguiendo la plata de la segunda prueba. El vasco Aimar Uson cerraba el podio de la sub 16 masculina empatando a 51 puntos con Lau Macià. Con estos resultados, y a una prueba del final de la Copa, los Macià se postulan como uno de los favoritos a subirse al podio de la Copa tras conseguir un segundo y tercer puesto respectivamente en la primera prueba.

En la categoría femenina, Galla Pérez se proclamaba campeona indiscutible de la segunda prueba de la Copa tras dominar todos los TOPS de la competición. Esta joven catalana fue la única de la sub 16 capaz de resolver todas las vías tocando la cadena de las dos vías clasificatorias y también de la final. Lucía Miranda, una de las habituales en el podio de la sub 16 se cuelga la plata de la sub 16 tras hacer una buena ronda de clasificación resolviendo una de las dos vías propuestas. Ya en finales Miranda se caía muy cerca del TOP. Luna Marsella se caía prácticamente en el mismo paso que Miranda, pero era finalmente Miranda quien copaba el segundo escalón en la segunda prueba mientras que Marsella se hacía con el bronce. Vaticinar que puede pasar con el resultado final de la Copa femenina en la sub 16 va a ser más difícil a causa de los resultados de la primera prueba en la que empataron a puntos 5 escaladoras como resolución por las malas condiciones meteorológicas en las paredes del gigante verde de Zaragoza.

Categoría sub18

El joven extremeño Pablo Rodríguez conseguía una de las mejores marcas ya en la ronda de la clasificación. La vía de la final de la sub 18 fue algo complicada y se resolvió sin encadenes. Alejando Domínguez de la madrileña y Rai Suñé de la FEEC completaban el podio en esta categoría.

En la final femenina se imponía Laura Pellicer. La aragonesa fue una de las 5 escaladoras capaces de resolver una de las vías de la clasificatoria y una de las favoritas por tanto a imponerse en la prueba de Barcelona. Aida Torres está teniendo una buena temporada y, aunque no estuvo presente en el podio de la primera prueba, esta semana se colgaba la plata en la Foixarda. Alba Perfort era tercera. El podio de la sub 18 fue el más diferente de la primera prueba, ya que ninguna escaladora repite en el mismo, lo que deja entrever que todo estará en juego en la última prueba.

Categoría sub20

La sub 20 estuvo de lo más discutida hasta el final, sobre todo en la categoría masculina en la que tras algunas reclamaciones hubo cambios en el podio. Finalmente se impuso el valenciano Iker Ortíz después que Jorge Díaz Rullo fuera penalizado por pisar fuera del área marcada en la resolución de uno de los bloques. Ortíz fue tercero en la primera prueba con lo que es el escalador de la sub 20 que más se sube al podio en lo que llevamos de temporada. El vasco Martín Urrutia se hacía con la plata y el escalador de Castilla y León Víctor López cerraba podio. Ambos se subían por primera vez al podio en lo que llevamos de copa. Faltará esperar que pasa en la tercera y última cita.

El podio femenino de la sub 20 se resolvía de manera idéntica al de la primera prueba. Muriel Ruiz, Antía Freitas e Irati Zabala eran la primera, la segunda y la tercera clasificada respectivamente en la segunda prueba. Muriel Ruiz de Larramendi regalaba uno de los pocos TOPS que se veían en las finales de la Foixarda, un TOP que le permitía colgase el oro por segunda vez en lo que llevamos de Copa.

Competición Absoluta

La Segunda prueba de la Copa se resolvía con pocas sorpresas. Ramón Julián era una vez más el líder indiscutible de la prueba con una ronda de clasificación brillante que le catapultaba a la primera posición. Ya en finales, Ramón se caía en el techo a pocos pasos de tocar la cadena. Y aunque la vía quedaba por encadenar, el catalán había sido el mejor en la prueba de Barcelona. Julián fue también el vencedor de la primera prueba así que postula como uno de los favoritos a ganar la Copa a una prueba del final del certamen. Javier Cano y Éric López, vuelven en plena forma tras unos días de concentración en Italia con la Selección Española de Escalada. Cano caía tan solo un poco más abajo que Ramón en la vía de la final, pero con esta ya son dos las platas que atesora el extremeño en esta Copa de España y como, aun no hay nada decidido puesto que el del Cereza Wall podría hacerse con el título de campeón de la Copa en la cita final que se disputará en Madrid. El tercer escalón del podio era para el Madrileño Eric López, un problema de lectura le alejaba del primer puesto, pero aun así el de Madrid no perdonaba y se subía una vez más al podio.

En féminas se imponía la venezolana Francis Guillén, quien se quedaba fuera del podio en Zaragoza, pero la de la Federación catalana se quitaba la espinita en Barcelona. Tampoco se veían TOPS en la final femenina, pero Guillén era la que conseguía llegar más alto. Helena Alemán, primera en Zaragoza, se hacía con otra medalla en la Copa, esta vez la plata en una final en la que se caía en el mismo paso que Muriel Ruiz de Larramendi, quien copaba el tercer escalón del podio. La de la federación navarra vencía el día de antes en la sub 20 y luego se colgaba la plata de la absoluta. Una muestra más de la fortaleza de las generaciones que suben.