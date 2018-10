Salewa presenta para este otoño-invierno una colección con aislamiento TirolWool® Celliant® para ofrecer una calidez natural

En las profundidades del valle Ötztal se encuentra un rebaño de unas 250 ovejas montesas que se pasa el verano pastando en praderas alpinas entre 1.900 y 3.000 metros de altitud. La oveja montesa del Tirol es una raza singular con una gran cantidad de lana y una capacidad de agarre firme que le permite estar preparada para vivir en condiciones de montaña extremas. Entre el pueblo de montaña Vent y las inmediaciones del Tirol del Sur, el paisaje ofrece un pasto estupendo para las ovejas, así como un terreno sensacional para senderistas y alpinistas. Es muy probable que un montañero pase por el lado de la misma oveja de la que se obtuvo la lana para aislar su chaqueta funcional. Las fibras funcionales naturales termorreguladoras e impermeables que Salewa emplea en la confección de sus chaquetas y chalecos aislantes ofrecen un aislamiento funcional para la montaña.

Volviendo a la montaña, cada año, a finales de mayo, Markus Pirpamer lleva a su rebaño de ovejas desde el valle hasta los pastizales alpinos en el Ötztal más remoto. Este ganadero de Vent, que se encuentra a 1.895 metros, empezó a criar a su primera oveja a los ocho años. La ovicultura es una tradición que lleva toda la vida en la familia Pirpamer. Markus siguió los pasos de su padre, que a su vez siguió los de su padre, y así heredó no solo el rebaño, sino también la pasión que conlleva esta profesión. Esta mezcla entre compromiso y deber todavía motiva a la familia a llevar a su rebaño cada verano hasta las altas praderas, a pesar de que esta práctica no les ofrezca ninguna ventaja económica. Aunque ahora que una parte de la lana de las ovejas montesas del Tirol se destina al aislamiento de las prendas de Salewa, el precio de esta ha subido. Markus Pirpamer está encantado con este desarrollo. Todavía no es suficiente para vivir de ello, pero parece que la cosa va viento en popa. La ovicultura está recuperando su valor. El propio Markus nos lo confirma, así como Christine Ladstätter, Head of Product Innovation en Salewa…

Markus, ¿crees que tu rebaño disfruta en los pastizales de las montañas de Ötztal?

Sin ninguna duda. Nos hace mucha ilusión, tanto a nosotros como a los animales, cuando volvemos a subir a la montaña. Cuando entra la primavera, empiezan a patear el suelo porque saben que pronto las subiremos a terrenos más altos, y entonces no hay quien las pare. Se aprecia perfectamente que ese es su entorno natural con tan solo ver cómo se mueven por este tipo de terreno. Y, claro está, las condiciones les van al pelo. Ahí arriba hace algo más de fresco y tienen un montón de pasto delicioso y rico en proteínas del que alimentarse.

Si las ovejas están contentas, ¿la calidad de la lana es mejor?

Sí, por supuesto. Las fibras de nuestras ovejas son más fuertes que las de la oveja merina y la pureza del entorno en el que viven hace que produzcan una lana de alta calidad. De cada oveja se pueden sacar unos cuatro kilos de lana al año, y solo descartamos una pequeña cantidad antes de enviarla a lavar. Es posible influir en la calidad de su lana de invierno. Cuanto más espacio tengan, mejor será la lana. Pero la más bonita es la lana de otoño, después de haber pasado todo el verano en la montaña.

¿Cuándo se esquilan?

Dos veces al año, en primavera y en otoño.

El bienestar animal es algo que te importa mucho, ¿qué supone en la práctica?

Solo hago lo que creo que debería ser normal. Pasarse los veranos en lo alto de los Alpes, el pastoreo controlado en los prados de alta montaña... La única restricción que existe de verdad para las ovejas es el estar en un establo; prefieren estar al aire libre.

Todo esto suena muy bien, ¿pero es viable desde un punto de vista económico?

Al esquilar a una oveja se producen unos dos kilos de lana. Hoy en día el precio de la lana está a unos 70 céntimos por kilo. El esquilador cobra unos 2 euros por oveja. El paso más complejo en la producción de la lana es el lavado y la clasificación, así que los datos en cuanto a beneficios son bastante evidentes. Sin embargo, en los últimos años la ovicultura se ha vuelto más rentable. La asociación de criadores de ovejas del Tirol ha establecido una serie de alianzas nuevas, incluido el trabajo con Salewa. Esto es algo estupendo porque aporta mayor importancia a la lana y se está despertando la conciencia sobre su calidad, su importancia para el paisaje y la cultura que se esconde detrás de ella. Aunque el rendimiento de la inversión continúe siendo bajo, la crianza de ovejas montesas es algo precioso que sigue siendo esencial para conservar nuestro entorno natural.

Y luego, Christine, ¿qué se hace con la lana de las ovejas en Salewa?

Primero, la lana pasa por nuestro socio Imbotex en Cittadella (Italia) para ser peinada. Después, Imbotex trata la lana con un proceso especial que no utiliza cloro, sino oxígeno, denominado Oxywash, para poder lavar la lana y producir el tipo de material de aislamiento que necesitamos de acuerdo con nuestras especificaciones. En el estado actual del desarrollo, la versión más ligera a partir de la cual podemos producir prendas pesa 50 gramos.

¿Por qué mezcláis las fibras naturales de la lana de la oveja del Tirol con Celliant®, una mezcla de materiales termorreactivos?

La idea principal no es nada nuevo. El aislamiento que ofrece la lana ayuda a regular la temperatura corporal de manera natural, absorbe la humedad y permite que esta salga para mayor comodidad del usuario. La lana evita el enfriamiento y el sobrecalentamiento corporal. Descubrimos que podemos aumentar el rendimiento aislante y la comodidad de la lana combinándola con Celliant®. Además, suaviza la lana de las montañas del Tirol, que es algo áspera, y hace que se pueda transportar más fácilmente. La tecnología Celliant® consiste en introducir materiales termorreactivos en el núcleo de las fibras de poliéster recicladas, que reciclan el calor corporal en forma de luz infrarroja y la convierten, almacenan y reflejan de nuevo en el cuerpo con el tiempo. Esto aumenta el bienestar y permite que el cuerpo mantenga su temperatura corporal óptima durante más tiempo.

¿Cuáles crees que son las ventajas principales de la lana de la oveja del Tirol?

La lana de la oveja del Tirol es muy fuerte y se ha desarrollado en este rincón del mundo durante siglos. Las ovejas son importantes porque conservan los pastos alpinos y evitan que estos se descuiden. Se mueven con ligereza por el terreno y son muy específicas sobre la zona en la que pastan, lo que significa que no destrozan las flores alpinas. Se puede apreciar en qué tipo de entorno alpino saludable viven las ovejas con tan solo observar la lana que producen, que no presenta ninguna señal de estrés. Esto es algo muy importante, porque eso significa que su lana es muy reactiva y resistente, incluso si se comprime constantemente. Recupera muy bien la forma, lo que permite que haya mucho espacio para el aire entre las fibras. Esta estructura también mantiene la calidad de su efecto aislante incluso después de muchos lavados.

Y también existen más ventajas. Las ovejas montesas del Tirol producen lanolina debido a la altitud, las temperaturas y las condiciones meteorológicas en los Alpes. Esta protección natural se limpia en cierta medida, pero parte permanece en la lana. La lana ovina es un remedio tradicional que se usa en la montaña como compresa para una variedad de afecciones, así como para situaciones de emergencia.

¿Por qué es tan importante para Salewa obtener lana localmente?

Al instaurar este proyecto y obtener lana de nuestra región, demostramos cuál es nuestro sitio. Como resultado obtenemos una solución textil altamente funcional confeccionada a partir de fibras de las montañas que se encuentra a un radio de 100 kilómetros de la sede de nuestra empresa. Puede que todavía la lana solo sea un producto secundario, pero nuestro trabajo con los proveedores locales supone un apoyo a la economía regional.