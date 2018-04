The North Face cambia el concepto de la exploración

The North Face ha presentado oficialmente “Move Mountains”, un movimiento global dirigido a cambiar el concepto de la exploración celebrando y compartiendo las historias de valientes y aventureras exploradoras, y creando al mismo tiempo una nueva generación de mujeres atrevidas y seguras de sí mismas.

“Move Mountains” es su primera iniciativa global centrada específicamente en las mujeres y basada en compartir más historias de mujeres en el mundo de la exploración, participar en actividades dirigidas a crear la siguiente generación de exploradoras y adquirir un compromiso empresarial que influya en todos los ámbitos, desde la representación en campañas de marketing hasta la inversión en el diseño de los productos.

El concepto

El objetivo principal de “Move Mountains” es rendir un homenaje a historias de mujeres que desafían los límites, incluyendo atletas de The North Face como la alpinista Hilaree Nelson, las escaladoras Ashima Shiraishi y Margo Hayes, y la ultrarunner y activista Fernanda Maciel, en una serie de cortometrajes narrados por compañeras que las admiran. The North Face también presenta a mujeres que son modelos a seguir en ámbitos distintos a la exploración física, como la defensora del empoderamiento de la mujer America Ferrera, la científica de la NASA Tierra Guinn Fletcher y la música y activista Madame Gandhi.

“Hace décadas que en nuestro equipo de atletas tenemos a mujeres que han batido récords en primeros ascensos y que han ganado carreras de 100 millas, por lo que sabemos mejor que nadie que muchas mujeres ya están logrando cosas increíbles e inspiradoras todos los días. Pero muchas mujeres no se ven representadas a sí mismas como ‘exploradoras’”, explica Tom Herbst, vicepresidente global de marketing de The North Face. “Empezamos esta iniciativa con la sencilla teoría de que, si las mujeres y las jóvenes veían que había más modelos a seguir en el mundo de la exploración, se crearían más modelos femeninos para las futuras generaciones. Por ello nos comprometemos a utilizar nuestra plataforma narrativa para que se escuchen las voces de las mujeres que desafían los límites en todos los ámbitos de la exploración, que muestran sus historias y que animan a las demás a hacer lo mismo”.

En un esfuerzo por llenar el mundo con exploradoras que sean artistas, atletas, educadoras y científicas, de ahora en adelante The North Face se compromete a la representación igualitaria de las mujeres en todas las campañas publicitarias, en las redes sociales y en el contenido. Además, The North Face anima a todo el mundo a que comparta en las redes sociales historias de mujeres que les inspiren, con el hashtag #SheMovesMountains. Estas historias se recopilarán en thenorthface.com/shemovesmountains y este verano podrán verse repartidas por Nueva York en forma de arte público, y también esta primavera en sus tiendas de Londres.

La acción

The North Face colabora con organizaciones de todo el mundo con la finalidad compartida de fomentar y crear la siguiente generación de chicas aventureras. En el Reino Unido, The Outward Bound Trust y The North Face están trabajando conjuntamente para permitir que más de 1.600 jóvenes puedan disfrutar de una auténtica experiencia de exploración en la naturaleza. Trabajarán con mujeres jóvenes de entornos urbanos y promoverán activamente las ventajas de las actividades al aire libre, con el apoyo de miembros de la comunidad NeverStop de The North Face.

“Dentro de nuestra propia empresa estamos realizando cambios para fomentar un equipo verdaderamente diverso y aprovechar los puntos de vista propios de cada persona, específicamente de las mujeres, en productos y experiencias, y al mismo tiempo también nos ilusiona mucho que estas historias y experiencias puedan inspirar a mujeres de todo el mundo. ‘Move Mountains’ ofrece a las mujeres la oportunidad de ver más aspectos de sí mismas reflejados en nuestra marca, y esperamos que eso las motive para conseguir sus objetivos como mujeres y exploradoras”, explicó Keryn Francisco, directora creativa de The North Face para el departamento de Run + Train.

La empresa está ampliando sus ofertas de productos para mujeres, empezando por los pantalones, que la marca está rediseñando mediante la compresión, la sujeción central y las ciencias visuales. Este mes estarán disponibles nuevos modelos y formatos, tanto en las tiendas físicas como online. Algunas de las principales prendas son las mallas Perfect Core High-Rise, las mallas Contoured Tech High-Rise y el sujetador Beyond the Wall Free Motion.

Además, en 2018 The North Face abrirá dos tiendas exclusivamente para mujeres. La primera, situada en Edina (Minnesota), venderá prendas de running y entrenamiento de la marca. La segunda tienda para mujeres se ubicará en San Francisco (California) y dispondrá de todas las líneas de productos para mujeres, incluidas prendas para correr y entrenar, productos de montaña y otros artículos de uso urbano. La principal tienda europea de la marca, situada en Regent Street de Londres (Reino Unido), transformará su sótano en un fabuloso espacio dirigido al público femenino, con áreas dedicadas a los productos outdoor, personal especializado en artículos femeninos, bolsos personalizables y líneas de productos creados especialmente para las mujeres.