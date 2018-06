Tim Leatherman: “Fabricamos 8.000 multiherramientas al día, y llevamos aproximadamente 70 millones de multiherramientas vendidas”

El Mercat de les Flors acogió la celebración del 35 aniversario de Leatherman ante la atenta mirada de los 300 fans que se reunieron para conocer al fundador de la compañía. Tim Leatherman ha sorprendido, una vez más, con su increíble historia, un ejemplo de perseverancia y superación que ha convertido a Leatherman en la compañía líder mundial de fabricación de multiherramientas de alta calidad.

En 1983, tras ocho largos años de trabajo en el garaje y de cientos de “noes” recibidos, llegó el primer pedido, desde Cabela’s, de 500 unidades. Al año siguiente esperaban vender unas 5.000 unidades, pero fueron casi 30.000. “ ¿Sabéis cuántas fabricamos hoy en día?” preguntó Tim al público. “ 8.000 multiherramientas al día” respondió, y “llevamos aproximadamente 70 millones de multiherramientas vendidas”.

Tras explicar su historia, Tim quiso demostrar a los asistentes la fiabilidad de sus productos y partió un clavo con su multiherramienta Charge. Leatherman ha demostrado durante años su calidad y compromiso con los usuarios, ofreciendo una garantía de nada más y nada menos que 25 años – aunque al inicio, reconocía Tim, querían que fuese de por vida, pero “ había demasiados productos de mala calidad a precios irrisorios en el mercado que ofrecían garantías de por vida” así que creyeron que el concepto estaba devaluado, y decidieron escoger un número lo suficientemente alto que demostrase su compromiso sin usar la frase “de por vida”, explicó Tim ante la sorpresa del público.

El evento, conducido por la actriz y presentadora Ivana Miño, también contó con la presencia de Antonio de la Rosa y Rafa Lomana, aventureros extremos y embajadores de Leatherman. Ambos agradecieron a Tim la existencia de Leatherman y compartieron sus anécdotas y experiencias. “ Si no hubiese sido por mi Leatherman, no podría haber completado mi participación en la Rames Guyane” afirmó Antonio de la Rosa, “gracias a ella, pude arreglar el desalinizador y continuar compitiendo. Gracias, Tim”, concluyó el aventurero. Rafa Lomana recordó su paso por Supervivientes, entre muchas otras situaciones complicadas: “Estuve 7 meses solo encima de una madera en el mar, y únicamente me dejaban llevar un objeto conmigo. Lo tuve claro desde el principio: me llevé mi multiherramienta Leatherman”, explicó Rafa.

Tras realizar el sorteo del esperado viaje a Portland para dos personas, Tim Leatherman, junto a Carie Behe, Responsable de Marketing de la compañía, anunciaron una primicia que no dejó a nadie indiferente. Leatherman lanza esta semana un programa de becas valorado en 100.000 dólares americanos para organizaciones sin ánimo de lucro que tengan una buena idea, como tuvo Tim en su día, y necesiten un empujón para llevarla a cabo. “Puede participar cualquiera que tenga una gran idea, simplemente queremos ayudar a aquellos que quieren hacer del mundo un lugar mejor”, concluía Tim Leatherman. Los interesados pueden presentar sus candidaturas a través de la web http://www.leatherman.com/grants.

Durante la segunda parte del acto, Tim ha firmado personalmente todas las multiherramientas de los que se han acercado a su mesa, mientras otros dejaban sus Leatherman reparando y grabando, o asistían a las demostraciones de J.J Adventure.

La celebración del 35º aniversario de Leatherman estuvo cargada de emoción, con 300 fans disfrutando de la historia y la presencia de Tim, que se ha convertido para muchos en un símbolo de la humildad, la perseverancia y el éxito.