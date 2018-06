El Tri Cross Navaluenga refrescó el inicio del verano

Triatletas provenientes de las provincias de Toledo, Guadalajara, Cuenca, Barcelona, Cáceres, Madrid, Salamanca, Segovia y, por supuesto, una destacada participación abulense, tomaron parte del V Tri Cross Navaluenga. Una cita que destacó nuevamente por su espectacular recorrido que partió del río Alberche con el tramo de natación en sus piscinas naturales, pero que no lo perdió de vista en ningún momento, pues lo atraviesa varias veces en los tramos de MTB y carrera, que se desarrollan especialmente a través de la sierra de Gredos.

“ Con la bici nos mojamos, corriendo también... y lo cierto es que viene bien para el calor. Además, es un escenario muy bonito y apetece venir”, recalcó el más rápido de la prueba, Juan García, para quien se trataba de su segunda victoria consecutiva en Navaluenga. Un triunfo no exento de emoción, ya que tras destacarse en los primeros kilómetros de la bici y avanzar en solitario gran parte del recorrido, sufrió más de los previsto en los últimos metros. “Venía a buen ritmo, miraba para atrás y no veía a nadie, y la sorpresa ha sido que Abraham Tapias venía remontando y hemos acabado entrando al sprint”, admitió entre risas el triatleta del Club Marlins Triatlón Madrid.

La victoria femenina tuvo menos sobresaltos, con María Rodríguez dominando de principio a fin. “ Yo iba con el retrovisor puesto, porque hoy no conocía mucho al resto de participantes y no sabía el nivel que había, así que he pensado que tenía que sacar la mayor distancia posible. Este año estoy haciendo mucha bici de montaña y en esta ocasión he visto mejoría con respecto a mis participaciones pasadas”, reconoció la deportista del Club Triatlón Ondarreta Alcorcón (CTOA). La alcorconera también admitió que esta es una de sus citas señaladas en rojo dentro del calendario deportivo: “ Tenemos muchas pruebas, cada fin de semana hay algo, pero a esta había que hacerle hueco porque es una pasada, es muy bonita, muy divertida, el pueblo se vuelca y hay mucha animación”.

Entrega de premios

El concejal navaluengueño, Sergio Risco, entregó los correspondientes trofeos en el pódium. No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, un completo avituallamiento con las bebidas isotónicas de Powerade, así como un reconfortante masaje a cargo de las manos expertas de la Escuela de Naturopatía y Técnicas Naturales de San Martín de Valdeiglesias.

San Martín cerrará el circuito

El Pantano de San Juan será el principal atractivo del Tri Cross San Martín de Valdeiglesias (8 de julio), una de las más espectaculares y a la vez más exigentes convocatorias del circuito. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas Biciclaje, El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.