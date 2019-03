Máxima emoción en el Campeonato de España de Clubes FEDME

Un año más la localidad castellonense de Borriol se ha volcado con un evento FEDME. Si el año pasado albergó el Campeonato de España de Carreras por Montaña en Línea que coronó a Aritz Egea y Sandra Sevillano, este domingo ha acogido otra de esas competiciones que crean afición por nuestro deporte, el Campeonato de España de Clubes FEDME- Gran Premio TUGA y primera prueba puntuable de la Copa de Carreras en línea de España.

El sábado comenzaba la fiesta con la Petit Mabo (carrera para los niños), la Expo Mabo, entrega de dorsales e inauguración de la prueba con el atractivo desfile de Clubes. Posteriormente se procedió al briefing donde la organización explicó las características de este ‘inédito’ trazado (recortado para la ocasión en 14 kilómetros de la clásica Mabo) que no ha dejado indiferente a ninguno de los participantes.

Y es que esos 28 kilómetros y 1.820 metros de desnivel positivo escondían más dureza que sus simples cifras. Las constantes subidas y bajadas (contabilizando hasta 6), y su terreno roto e incómodo de pisar, han hecho que muchos corredores hayan llegado a meta bastante deshechos.

A nivel individual, un Zaid ait Malek (CEM La Cameta Coixa) intratable no ha dejado que ninguno de sus más directos rivales le hiciera sombra, y podemos confirmar que había muchos. Más de 15 corredores capacitados para meterse dentro del top 10, incluso del top 5. Los únicos que han tenido ese honor han sido Eduard Hernández (AE Matxacuca) y André Rodríguez, corredor portugués que defendía los colores del Club Mur i Castell-Tuga. Como decimos, el corremontes bereber (pero ya español) no ha dejado la punta de carrera en ningún momento pese al empuje de Hernández. El catalán llegaba en un gran momento de forma, pero no ha sido capaz de deslizarse tan bien como Zaid en un terreno muy técnico que no ha dado tregua en la pisada. Por detrás, Rodrígues tampoco se hacía muy amigo de esa angosta superficie, pero pese a este inconveniente, era capaz de superar a Eduard y robarle la segunda plaza en las últimas y duras secciones del trazado.

“He disfrutado mucho en un terreno que conozco y que me gusta como este de Borriol. Al final lo he pasado un poco mal al no poder beber lo que tenía planeado, parece ser que he corrido más rápido que mi asistencia” confesaba en meta un feliz Zaid al otorgar los primeros puntos a su club de La Cameta Coixa.

“Se ha sufrido mucho de los pies con este recorrido. Las piedras no daban tregua y cuando ya cogía ritmo en los enlaces de bajada y subida, venía otra sección técnica” declaraba Eduard Hernández, del Matxacuca.

En chicas, la prueba se ha desarrollado de manera trepidante, con una Rosa Navarro García (CEM La Cameta Coixa) decidida a buscar el triunfo desde el primer metro y marcando los tiempos de paso más rápidos. Tras ella una dura rival como ha sido Gisela Carrión (AE Matxacuca) no se lo ha puesto nada fácil y pese a acumular con un retraso de hasta 3 minutos en el kilómetro 16, no se ha dado por vencida y ha seguido empujando hasta encontrarse a escasos 10 metros de Navarro antes de la recta de meta. Un aviso de un aficionado ha hecho que Rosa avivará de nuevo el ritmo hasta esprintar con todo lo que le quedaba y llegar a meta exhausta, pero ganadora. Finalmente, y tras poco más de 3 horas de esfuerzo, 3 segundos le han dado la victoria y unos valiosos puntos para su club.

La tercera plaza se la ha adjudicado Maite Etxezarreta (Euskal Herriko Selekzioa). En este sentido, y al no representar a ningún club, los 3 puntos de Maite se los ha adjudicado Ingrid Ruiz (AE Matxacuca), al ser cuarta clasificada.

“No me esperaba ganar. Sabía que era una carrera bastante técnica y que estaba llena de grandes corredoras, pero la verdad es que me he encontrado genial. Ya gané la 21K de la Mabo el año pasado y ya sé cómo iba este terreno. El final ha sido de infarto, menos mal que me han avisado que Gisela venía como un avión en la última recta”, decía una exultante Rosa Navarro.

Así, y tal como se ha desarrollado la carrera, el AE Matxacuca y el CEM La Cameta Coixa se han proclamado Campeones de España FEDME, femenino y masculino, respectivamente.

Remarcar que esta MABO 2019 también era la primera carrera de la Copa de España de CxM FEDME, y puntuable para el novedoso ranking FEDME (suma entre la Copa de España de Carreras por Montaña en línea FEDME y las Skyrunner National Series Spain) por lo que los líderes provisionales no son otros que los ganadores: Zaid Ait Malek y Rosa Bausá.

La próxima cita con las Carreras por Montaña FEDME Gran Premio TUGA será el próximo 17 de marzo en Cabezón de la Sal (Cantabria) y con motivo de la Gurriana Trail.