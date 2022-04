Los embajadores de BUFF® se suman a POW para proteger nuestros inviernos

Durante el mes de septiembre de 2021, BUFF® renovó y anunció la colaboración con POW (Protect Our Winters). Ahora los embajadores de la marca también se unen al proyecto de POW con el fin de luchar contra el cambio climático y preservar lo que nos rodea: la naturaleza.

La esquiadora Dahria Beaty, de Canadá, el esquiador “freerider” suizo Laurent de Martin, el carismático Mathieu Maynadier, de Francia, y la snowboarder española Núria Castán Barón forman parte de esta iniciativa y quieren crear conciencia para la protección del medio ambiente, junto con BUFF® y POW.

La iniciativa de sostenibilidad de la marca, DO MORE NOW pretende inspirar a las personas a unirse y pasar la acción para conseguir un mundo mejor y un futuro sostenible. Por eso, la colaboración con POW y su compromiso resulta especialmente cercano y alineado con los valores de BUFF®. POW apuesta por soluciones de movilidad de bajas emisiones, incluida la creación del POW Pass: una campaña que promueve los viajes en tren dentro de Europa, además de hacer un llamamiento al abandono del uso de combustibles fósiles. Como miembros activos de este partnership se pretende perseguir una dirección en común con otras empresas del mundo del outdoor y poder así lograr soluciones neutras para el planeta.

La colección BUFF® POW

Además de los embajadores de BUFF®, la marca ha colaborado con la artista canadiense Jessa Gilbert para crear una colección POW de edición limitada para generar aún más conciencia. Los tres diseños de edición limitada presentan diferentes elementos naturales que están en el centro del cambio climático. La meditada elección de los diseños pretende hacer referencia al frágil equilibrio entre ellos. Los seres humanos influimos en gran medida en lo que pasa en los entornos naturales y en los ecosistemas con nuestras decisiones, tanto buenas como malas. BUFF® espera animar a más personas a proteger la naturaleza.

BUFF® está convencido de que se puede hacer más para proteger lo que amamos: la naturaleza, las personas y el medio ambiente.