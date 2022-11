Con un título semejante, cualquiera podría pensar que el propósito de este artículo es trasladar al lector a alguno de los escenarios exóticos y remotos que hemos descrito en ocasiones anteriores. O que las prohibiciones a las que hace referencia tienen que ver con la profanación de un tabú religioso o la invasión de un territorio sagrado e inviolable. En realidad, no se trata ni de lo uno ni de lo otro. Por un lado, las montañas de las que nos vamos a ocupar son relativamente accesibles y están perfectamente cartografiadas. Por otro, las prohibiciones de las que son objeto no son fruto de las supersticiones ancestrales de una comunidad indígena sino de la voracidad de la economía de libre mercado y de las empresas, accionistas y gobiernos que sitúan el interés y los beneficios privados por encima del bienestar general. Pero basta ya de preámbulos.

Esta historia se inicia en Santiago de Chile a comienzos de septiembre de 2009. En esa fecha, el diario La Segunda publicó una larga colaboración firmada por Cristián Donoso, uno de los exploradores más célebres de este país, con el fin de denunciar los enormes obstáculos que los andinistas debían superar para practicar su deporte y acceder a las cimas de las montañas que se hallaban en la periferia de la Región Metropolitana, a escasos 40 kilómetros del centro de la capital. El artículo en cuestión, titulado “Chile, el país de las montañas prohibidas” (https://www.dav.cl/2013/08/acceso-a-las-montañas/), no se limitaba a enumerar y situar las barreras que tanto propietarios como compañías privadas habían levantado para bloquear e impedir el tránsito por los valles andinos sobre los que se extendían sus concesiones sino que, además, citaba el nombre de algunas de ellas. Las que más destacaban por su prepotencia, avaricia y falta de escrúpulos eran las firmas mineras (Anglo-American, Codelco) y las hidro-eléctricas (AES, Gasco, Aguas Andinas). Entre unas y otras, con autorización o sin ella, habían ido apropiándose y ocupando enormes áreas de terreno y, lo que es peor, restringiendo o prohibiendo el paso a las cabeceras de los valles Olivares, Maipo y Colorado y a las cumbres de las que, en tiempos no tan lejanos, fueron las montañas más populares y frecuentadas del país austral (Cerro Negro, Peladeros, Punta Negra, Maipo, Argüelles, El Plomo, Bismark, Rabicano o Las Polleras). La situación era tan grave o absurda que, como el mismo reconocía en uno de los párrafos: “Esta muralla formada por la propiedad privada de las grandes compañías puede ser incluso más inexpugnable que las fronteras nacionales que nos separan de nuestros países vecinos, ya que en muchos casos es mucho más factible conseguir un permiso para cruzar a Chile desde Argentina y acceder así a los valles y montañas fronterizas, que conseguir un permiso de alguna de las empresas dueñas de los portones de los Andes centrales que cierran el acceso desde Chile hacia esos sectores”.

Doce años después, el artículo sigue teniendo la misma validez que cuando fue escrito. La situación, lejos de mejorar, se ha agravado y extendido a otras zonas a falta de una ley que ordene y regule el uso de los territorios de montaña. Esa es, al menos, la idea que se desprende de un documental con el mismo título dirigido por Sergio Infante y del reportaje producido por la cadena Chilevisión (www.chvnoticias.cl) para alertar del problema. O de un muestreo online llevado a cabo por los activistas de la Fundación Plantae que han contabilizado 121 áreas restringidas a lo largo y ancho de esta república aunque, como ellos mismos reconocen, su número real duplique o triplique esa cifra.

Desde 2009 se han sucedido tres iniciativas parlamentarias encaminadas a resolver el entuerto. Las dos primeras, registradas en 2010 por los senadores Andrés Allamand y Francisco Chahuán, ni siquiera fueron tramitadas. La tercera, presentada por el diputado Sebastián Torrealba, sigue su curso pero, por el momento, no cuenta con suficientes apoyos. En cualquier caso, y contra lo que pudiera parecer, no se trata de un problema menor. Según datos de la F.A.O., las áreas montañosas representan el 63´8% de la superficie de Chile y de ésta, un 40% se halla en manos privadas. Esta anomalía, favorecida por años de corruptelas, privatizaciones y mal gobierno, está siendo objeto de una creciente contestación tanto por parte de la sociedad civil como por algunos sectores económicos. Una de las demandas más repetidas por los habitantes de Santiago durante los dos últimos años ha sido la creación de un gran parque nacional de 142.000 hectáreas y libre acceso en las inmediaciones del Cajón del Maipo, a lo largo de los ríos Olivares y Colorado. Esta campaña, denominada “Queremos Parque”, ha logrado la adhesión de 120 colectivos sociales de toda índole. Casualmente (o no), esta reivindicación popular ha coincidido en el tiempo con la difusión en los medios de un plan cuyo propósito consiste en hacer que Santiago y sus alrededores se conviertan en una de las principales mecas del turismo de montaña. Las agencias gubernamentales que promueven esta iniciativa (Secretaría de Turismo y CORFO) aseguran que en 2030 habrán sido capaces de cumplir todos sus objetivos. Para entonces, la capital del país no solamente habrá sido capaz de alcanzar el título de “Capital Mundial” de dicha modalidad turística sino que, además, podrá codearse de tú a tú con otros destinos semejantes como Chamonix, Banff, Boulder, Pokhara, Zermatt, Mestia o Bariloche. Mientras todo esto sucede, los sufridos montañeros chilenos tendrán que seguir burlando patrullas, saltando verjas o solicitando absurdas autorizaciones al Ministerio de Bienes Nacionales o a las empresas Gasco y AES Gener.