Muévete en casa

Para mantenernos en forma ahora que no podemos salir al monte debido a las restricciones por el Covid-19, os vamos a presentar una serie de vídeos para poder entrenar en casa.

Las sesiones de entrenamiento que os presentaremos durante estos próximos días serán desarrolladas por Francisco San Cristóbal, entrenador con 15 años de servicio en las Fuerzas Armadas en UME y Brigada Paracaidista y que, actualmente, está finalizando la carrera de Ciencias del Deporte en el INEF de Madrid.

Evidentemente, tanto el nivel como la complejidad de algunos ejercicios mostrados pueden no ser aptos para todo el mundo, por lo que cada cual, y acorde a su nivel, deberá elegir qué ejercicios hacer o no. Las sesiones diarias están pensadas para hacerlas conjuntamente con el monitor, como si de una clase en directo se tratase.

Esperamos que estas rutinas de entrenamiento os sean de utilidad para estar forma hasta que acabe el confinamiento.