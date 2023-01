Recorremos La 365 Trail

A lo largo de la historia, el hombre no ha cesado de abrir caminos para unir dos puntos de interés... y así es como también nació la ruta 365, con la intención de acercar los pueblos de la Cumbre y de Medianías. Un recorrido que surge con la clara intención de facilitarnos la posibilidad de descubrir la belleza que se esconde en el interior de la isla de Gran Canaria, recorriendo un microcontinente, Reserva de la Biosfera, por un sendero de 115 kilómetros lleno de contrastes que nos hará vivir experiencias inolvidables.

Gran Canaria es una tierra que te atrapa con su orografia, su cumbre y sus barrancos, con esa fuerza volcánica que emana del interior de su gente y su naturaleza. Y no hay mejor manera de vivir la experiencia que recorriendo el sendero 365 que te lleva a descubrir los rincones reservados solo a la gente local, lugares a los que habitualmente no se puede acceder en vehículo y, generalmente, no figuran en las guías comerciales. Gracias a esta ruta, y simplemente caminando, podremos desvelar todos los secretos y maravillas que la naturaleza de este privilegiado enclave nos ofrece.

¿Qué es la 365 Trail?

La 365 Trail es, básicamente, un sendero circular que se puede realizar los 365 días del año y siempre con un tiempo perfecto para la práctica del senderismo y el trail running, de ahí su nombre, La ruta recorre la zonas altas, o “cumbreras”, y de medianías, atravesando el corazón de la isla de Gran Canaria. Es un recorrido que se realiza por etapas a través de senderos y rutas bien señalizadas, completando 115 kilómetros, con 7.191 metros de desnivel positivo y 7.190 metros de desnivel negativo. Además, se puede disfrutar en formato auto-guiado y en dos posibles modalidades: senderismo y trail running.

Hablamos de una manera totalmente diferente de conocer la isla, ya que vamos a poder disfrutar de sus paisanajes, sus pueblos, su cultura, su gastronomía, sus volcanes y su naturaleza de primera mano, formando parte de todo ello.

Nos fundiremos con la auténtica Gran Canaria recorriendo lugares desconocidos para el turista habitual y compartiendo con la gente oriunda de la isla sus costumbres, lo que nos brindará la oportunidad de vivir momentos y experiencias únicas que, a buen seguro, os sorprenderán tanto como nos ha sorprendido a nosotros.

El sendero, como ya hemos dicho, se vive con los cinco sentidos: el característico olor de los bosques de pino canario y al laurisilva, endulzado con su bellos palmerales, el gusto de sus guisos y papas arrugadas que nacen de la misma tierra volcánica, el sonido de su gente, la vista inalcanzable de barrancos infinitos que desde la cumbre se sumergen en el mar, y el placer indescriptible de poder tocar y sentir una naturaleza viva y en continuo movimiento...

Otra gran ventaja de la ruta es que, a ser un sendero circular, se puede elegir el punto de inicio y el punto final de la misma, así como el sentido del recorrido, aunque normalmente se recomienda realizarla en sentido contrario a las agujas del reloj. No obstante, independientemente del sentido y punto de origen, la ruta ofrece cuatro posibles variantes: La 365 (vuelta entera), el Anillo Norte, el Anillo Cumbre y el Anillo Sur.

También se puede escoger el nivel que mejor se adapte a nosotros según el número de etapas necesarias para completar la circular a Gran Canaria. Así, se puede optar desde recorrer nueve etapas, caminando a nuestro ritmo, tranquilamente, disfrutando de la naturaleza y del paisanaje o, si eres de los que les gusta llevar un ritmo alto, podemos hacer todo el recorrido corriendo, o en un día si quieres completar sin parar la Non Stop Trail.

Para los que opten por la modalidad trail running se pone a disposición de los corredores la aplicación Open Trail Races para que se pueda homologar su tiempo, ya sea Non Stop Trail o por etapas.

No obstante, toda la información relacionada con la ruta la puedes encontrar en la página oficial del sendero (www.la365.es) en la que podrás descargar el track de la ruta y el pasaporte de La 365, una tarjeta para sellar en las diferentes etapas en los establecimientos comerciales y así llevarte un bonito recuerdo de tu aventura de 115 kilómetros por esta maravillosa isla.

Las etapas

La 365 se divide en 14 etapas, para un total de 115 kilómetros, que normalmente se completan de 5 a 9 días.

365 Trail de Gran Canaria

Circular de la cumbre

1. Teror – Valleseco (5 kilómetros).

2. Valleseco – Fontanales (7 kilómetros).

3. Fontanales – Fagajesto (7 kilómetros).

4. Fagajesto – Tamadaba (11 kilómetros).

5. Tamadaba – Artenara (9 kilómetros).

6. Artenara – Tejeda (11 kilómetros).

7. Tejeda – Garañon (11 kilómetros).

8. Garañon – San Bartolome de Tirajana (12 kilómetros).

9. San Bartolomé de Tirajana – Santa Lucia de Tirajana (5 kilómetros).

10. Santa Lucía de Tirajana – Guayadeque (8 kilómetros).

11. Guayadeque – Valsequillo (10 kilómetros).

12. Valsequillo – San Mateo (6 kilómetros).

13. San Mateo – Teror (10 kilómetros).

Descubriendo la isla

Como vemos, durante La 365, los senderistas tienen la oportunidad de visitar además algunos de los pueblos más pintorescos y bonitos de la isla, como Teror, Valleseco, Fontanales, Artenara, Tejeda, Tunte, Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo o Vega de San Mateo. Pueblos que ofrecen la oportunidad de conocer la cultura y la historia de la isla y de disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes, ademas de, como no, su gastronomía local y sus mercados tradicionales.

Pero esta ruta recorre, además de los ya citados paisajes naturales, cuatro caminos reales y tramos del Camino de Santiago de Gran Canaria. Algunos de estos lugares de interés son el Parque Natural de Tamadaba, el Monumento Natural del Montañón Negro, el Parque Natural de Pilancones, los barrancos de Guayadeque, la caldera de Los Marteles, el Roque Nublo o el valle de Agaete por citar algunos.

Como ya apuntamos al comienzo, Gran Canaria es una Reserva de la Biosfera, reconocida por la Unesco desde el año 2005, por lo que todos estos enclaves, más allá de su belleza intrínseca, también ofrecen la oportunidad de admirar la fauna y la flora de la isla, disfrutando de la ruta del Almendro en Flor y la ruta del Tajinaste Azul. La isla ofrece una riquísima variedad de ecosistemas, con bosques de laurisilva y de pino canario, así como barrancos llenos de plantas endémicas.

Pero no solo de flora podemos hablar, porque la isla también hace gala de una variada fauna que incluye algunas especies autóctonas como el canario silvestre, el lagarto de Gran Canaria, el pájaro picapinos de Gran Canaria, el pinzón azul de Gran Canaria, las aguilillas o los cernícalos.

Por todo esto, además de poder vivir la experiencia de caminar a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar y ver las impresionantes vistas del océano Atlántico, esta ruta es algo único. Una manera de redescubrir la isla de Gran Canaria, una tierra llena de colores y contrastes.

Y aunque, ¡te lo podemos contar, es mejor que Tú lo puedas vivir!

Y aunque, ¡te lo podemos enseñar, es mejor que Tú lo puedas sentir!

¡Por eso te invitamos a vivir La 365 Trail!