Recursos de escalada

En ocasiones, cuando desarrollamos actividades de escalada en gran pared, nos encontramos con problemas no previstos que nos llevan a desarrollar el ingenio y utilizar los distintos recursos que tengamos. En esta ocasión planteamos un problema real, ocurrido no hace mucho donde el primero de cordada se vio sorprendido por un canto roto y cayó varios metros por debajo de la reunión. Cualquier escalador pensará cómo es posible o si no puso ningún seguro entre él y la reunión…, pero la realidad es que esto puede ocurrir con facilidad, ya que no siempre podemos poner seguros hasta un metro más arriba, o simplemente al caer arrancamos en cadena varios seguros y caemos por debajo de la reunión. En esta caída puede que suframos algún tipo de lesión o mareo, por lo que conviene realizar la maniobra para así poder dejar libre al asegurador.

Con esta maniobra pretendemos transferir el peso del escalador, desde el punto de aseguramiento a un punto central de la reunión, minimizando al máximo el riesgo. Al hacer la maniobra conseguiremos colocar las cuerdas de aseguramiento a un sistema estático y automático garantizándonos la total seguridad del escalador, y dando paso a su recuperación (del accidentado) y la libre maniobrabilidad del asegurador para tomar las decisiones oportunas.

La técnica

Paso 1. Nos encontramos asegurando al primero de cordada y éste cae por debajo nuestra “A”, quedando sujeto por el primer seguro puesto “B” y aproximando al asegurador al punto central de la reunión “C”, limitando su movilidad debido a la tensión producida por la compensación de pesos tras la caída entre el escalador y asegurador. Esto hace que el asegurador se estrese en el aparato de aseguramiento “D”, quedándose con total firmeza para no soltar a su compañero, limitando su movimiento. Lo primero que tiene que hacer es, con una de las manos con las que esta asegurando, un nudo por debajo del aparato de aseguramiento por si éste se le escapase dejando caer a su compañero. También puede ocurrir que éste se desequilibre perdiendo firmeza en el aseguramiento.

A: Escalador por debajo de la reunión.

B: Primer seguro después de la reunión. Éste conviene que sea muy firme para evitar caer sobre la reunión. Mayor seguridad.

C: Punto central de la reunión. Cuando esté montada sobre seguro flotantes, conviene colocar las cuerdas de escalada en este punto para evitar una caída de FACTOR 2 (muy peligroso).

D: Aparato de aseguramiento. Tras la caída el asegurador sujeta firmemente con las dos manos.

Paso 2. Tras el momento de estrés producido por la caída y la reacción de aseguramiento, cogeremos un aro de cordino de 6/7mm. (lo normal es emplear el que llevemos para los rápeles) y con la mano que más se aproxime a las cuerdas del escalador, y por encima del punto central de la reunión, procederemos a colocar un nudo prusik sobre éstas “A”. En números anteriores ya explicamos cómo realizar este nudo. Lo ideal es hacer un prusik triple o de tres vueltas. Éste es uno de los nudos que mejor bloquea y que más fácil se realiza con una sola mano. Recuerda que tienes que seguir sujetando firmemente a tu compañero “B”.

Lugar de colocación del Prusia. Éste tenemos que tratar de que quede lo más peinado y tenso posible.Sujetaremos con firmeza al compañero. Una vez realizada la caída y con el rozamiento de la cuerda la sujeción suele ser cómoda. En caso de que nos levante, lo mejor es sentarnos directamente sobre el arnés como si fuésemos a rapelar, colocando todo nuestro peso sobre el aparato de aseguramiento y evitando continuos movimientos de equilibrio.

Paso 3. Una vez colocado el prusik sobre las cuerdas “A”, lo sujetaremos con un mosquetón de seguridad al punto central de la reunión y con cuidado dejaremos deslizar la cuerda del escalador “C” hasta que el prusik quede totalmente tenso, sujetando en las cuerdas y no en el asegurador. Mientras realizamos este movimiento debemos observar el seguro de la reunión que evita que ésta salte hacia arriba “B” y como se queda el resto de la reunión respecto a esta nueva dirección de carga. Si la reunión está bien montada, todo ocurrirá con normalidad, sino, deberíamos reforzarla.

A: Prusik con mosquetón de seguridad al punto central de la reunión.

B: Seguro de la reunión que evita que ésta salte. Al cambiar la dirección de trabajo éste ocupa un papel muy importante. Observar.

C: Deslizaremos las cuerdas por el aparato de seguridad para que el prusik actué transfiriendo la carga desde el aparato de aseguramiento al nudo prusik.

Paso 4. Una vez transferida la carga sobre el nudo prusik “A” cogeremos las cuerdas por debajo del aparato de aseguramiento, donde antes realizamos el nudo de seguridad por si se nos escapaban las manos, y éste lo ancláremos con un mosquetón de seguridad al punto central de la reunión “B”, de manera que garantizaremos la seguridad, por si el nudo prusik fallase. Si antes no realizamos el nudo, procederemos a hacerlo ahora.

Colocación de los distintos mosquetones en el punto central de la reunión para que éstos estén ordenados para poder maniobrar cómodamente.

A: Nudo prusik en tensión. Éste se encarga de sujetar al escalador caído.

B: Nudo de seguridad que pondremos al punto central de la reunión por si el nudo prusik fallase.

C: Cabo de anclaje del asegurador.

D: Punto central de la reunión.

Paso 5. Una vez liberado totalmente el peso sobre el aparato de aseguramiento, éste si es un reverso o un aparato para asegurar a un segundo, lo colocaremos sobre el mosquetón de seguridad que utilizamos como reenvió para evitar una caída de Factor 2, colocándolo de tal manera que bloque las cuerdas del escalador “B”. Si llevamos un reverso, simplemente tendremos que sacar el mosquetón del anillo ventral del arnés y colocarlo en el punto central. Es algo sencillo rápido. Comprobarlo no obstante. Una vez colocado el aparato de aseguramiento para un segundo, deslizaremos el nudo de prusik “A” para transferir la carga al aparato de aseguramiento. Quedaría igual que si asegurásemos a un segundo de manera habitual.

A: Mano que desliza el nudo de prusik sobre las cuerdas para transferir la carga al aparato de aseguramiento.

B: Aparato de aseguramiento colocado al punto central de la reunión de manera que asegure a un segundo de cordada.

Paso 6. El resultado final es dejar una reunión que asegura a un segundo, de manera que ahora podremos movernos con libertad y tomar las decisiones oportunas, observando el resultado de esta nueva tensión y vigilando la nueva reunión y sus distintos ángulos de tensión “C”. Éstos se pueden ver reforzados y mejorados, aunque lo habitual es que no tengas ninguna pieza para mejorar lo que ya tenéis, debido a que el compañero escalador se lo habrá llevado para asegurarse. Es momento de tomar conciencia de la importancia de una reunión bien hecha previniendo las distintas posibilidades que nos podemos encontrar.

Muy pocas veces veo a escaladores montar las reuniones con seguros flotantes, anticipando el movimiento en todas sus direcciones… Sobre todo en la posibilidad de que salte cuando un primero de cordada se cae. De nada sirve el “a mi no me pasará o ocurrirá”… es una acción demasiado valiente.

Ahora podemos ayudar a nuestro compañero a subir con un polipasto, asegurarle de manera correcta si puede subir por sus propios medios o acometer las distintas situaciones que se puedan presentar.

Cuando pongas esta maniobra en práctica verás que es rápida, sencilla y sobre todo segura. Si esto ocurriese sobre seguros fijos tipo parabolt, y la reunión no repartiese la carga de igual manera sobre estos, lo ideal es montar otro triángulo de fuerzas ecualizado en nueva dirección de carga, por encima del ya puesto y colocar sobre el nuevo punto central el aparato de aseguramiento para un segundo, con los mismos pasos y puntos de seguridad (siempre es mejor dos, que uno).

Éste es un recurso más que podremos emplear si la ocasión lo necesitase, pero recuerda que las posibilidades pueden ser infinitas en cada ocasión. Y, ante todo seguridad, sentido común y sencillez.

Resultado Final

A: Cuerda del ahora segundo de cordada sobre el aparato de aseguramiento.

B: Aparato de aseguramiento colocado para asegurar a un segundo y en tensión. Bloqueo automático.

C: Nuevo ángulo de trabajo de la reunión. Observa que todo está correcto y es seguro.