Distribución del material

Cuando escalamos necesitamos sentirnos seguros con lo que hacemos. Necesitamos confiar en nuestro material y en la capacidad que tenemos al colocarlo, pero no nos olvidemos, para mejorar y aprender hay que practicar, equivocarnos, analizar por qué ha sucedido y en qué hemos fallado. Pretender ir deprisa no es bueno y hay que asentar una buena base de conocimientos y experiencias previas, ya que sin ellas podemos cometer fallos que en ocasiones no nos podemos permitir. No obstante, practica con seguridad, controlando en todo momento lo que haces y de que manera lo haces, buscando lugares donde no corras peligro alguno y si no lo tienes claro pregunta a alguien con más experiencia que tú. Fórmate y disfruta de una de las actividades más apasionantes que nos ofrece la montaña.

En la escalada, al igual que en otras actividades, es necesario una correcta colocación del material, buscando la manera más cómoda y rápida de acceder a él, ya que en ocasiones nuestra seguridad y tranquilidad depende de lo rápido que seamos, de lo claro que tengamos las maniobras y de la fluidez para analizar los problemas que se nos presenten a lo largo de la escalada.

Sea cual sea el material que tengáis, buscad la correcta colocación delante de un espejo (verse desde fuera es mejor). Intentad memorizar donde tenéis colocada cada pieza y buscad la manera más cómoda de acceder a él en situaciones de tensión y con los ojos cerrados. No os coloquéis todo el material en el mismo lado, repartirlo y distribuirlo bien, que con una sola mirada podáis comprobar que todo está en orden y en su sitio. Ahora veamos qué material llevar y como organizarlo.

Seguros flotantes

Empotrador o fisureros. Anclaje móvil a base de una pieza de metal que se empotra en una grieta rocosa como medio de seguro o de progresión. Su funcionamiento es como el de una cuña por el principio de ”lo grande no pasa por lo pequeño” y su valores de resistencia van en función del número y el lugar donde se encajen. A menor tamaño, menor resistencia en su cable de acero. Dependiendo de la marca y modelo suele ser una pieza troncocónica de caras rectas o curvas( éstas incrementan su adherencia y empotramiento). Se suelen llevar con un porta fisureros en paquetes de 10 tamaños, enumerados del 1 al 10 y definidos por distintos colores. Indispensable en nuestras escaladas y siempre a mano. Siempre que llevemos fisureros o microfisureros estaremos obligados a llevar un sacaempotradores si no queremos perderlos.



Microfriends. Al igual que los friends, pero en menor medida, sustituyen a los empotradores por su rápida colocación pero no por ello deben ser sustituidos de nuestro material, ya que funcionan mejor en terreno mojado y ocupan muy poco.



Friends. Empotrador mecánico que trabaja por expansión de levas y rozamiento. Este aparato trabaja como dos empotradores dentados unidos por un vástago, los cuales giran sobre su eje mediante la tracción manual de unos cables.

Hoy en día los friends forman parte de nosotros en todas nuestras aventuras y gracias a las mejoras podemos llevar tamaños muy grandes, por poco peso. Sus números más comunes son el 0’75, 1, 2, 3, 4, y tienen distintos rangos dependiendo de la marca, pero trabajan mejor los de cuatro levas y doble eje. Su rango de trabajo nunca debe superar ni el máximo en abierto, ni el mínimo en cerrado, ya que tiene un rango de trabajo y máximo-mínimo absoluto. Los friends vienen acompañados con una cinta cosida la cual tendremos que sustituir por otra en función de su desgaste. Ésta suele ser de distintos colores para que podamos diferenciarlos unos de otros. Se colocan en mosquetones de manera individual y se suelen repartir por el arnés para no desequilibrarnos, siempre a mano.

Link Cams. Estos dos artilugios de Omega Pacific, con un funcionamiento muy similar a los actuales friends, tienen un rango de trabajo por pieza mucho mayor (cubren como tres números). Son algo menos duraderos que los friends actuales, pero la realidad es que bien utilizados son una herramienta indispensable. En situaciones extremas donde necesitamos colocar un seguro rápido nos evitarán algún mal mayor y nos garantizarán poder montar una reunión en casi cualquier lugar con solo dos aparatos ya que su rango de acción es mayor que el resto de aparatos. Acompañados con un juego de empotradores pueden ser unos amigos inseparables en cualquier actividad de montaña (alpinismo, crestas, terreno fácil y de aventura, etc.).

Cintas o Anillos “aros”. Trozo de cuerda plana anudada o cosida con numerosos usos en montaña. Lo más recomendable es utilizar cintas cosidas, tienen mayor aguante y garantía del fabricante. Las hay de distintos materiales pero las más empleadas son las Dynemas por su ligereza y aguante, aunque no son recomendables en caso de tener que ser anudadas o que trabajen a altas temperaturas por fricción (se funden a 147°). Es recomendable llevar cintas de distintos tamaños, las cortas con dos mosquetones (exprés) son ideales para asegurarnos cuando hay chapas, de unos 60 cm. con un mosquetón cuando hay que chapar en seguros flotantes (menor desplazamiento de los mismos), y de 120 cm con un mosquetón cuando tenemos que lazar setas, bloques, árboles, puentes de roca o simplemente queremos que corra bien la cuerda. Esta nos la pondremos en bandolera unida por un mosquetón para una rápida utilización. También hay que llevar una cinta de 240 cm. para montar las reuniones o lazar grandes bloques, y si tenemos que realizar un rápel con mochila es recomendable tener una cinta exprés con dos mosquetones de seguridad para elevar nuestro punto de gravedad, descendiendo con una mayor comodidad y seguridad. Es recomendable llevar una cinta disipadora paro los anclajes dudosos.

En la parte trasera de nuestro arnés llevaremos colgados todos esos artículos que no empleamos constantemente como son los mosquetones de seguridad de tipo “D” que son los mas resistentes, de tipo “HMS” que son los mas polivalentes, coordino de distintos tamaños para montar puentes de roca, anudar algún clavo viejo, realizar algún nudo bloqueante, etc. También conviene llevar algún maillon por si tenemos que realizar una maniobra en la cual tengamos que abandonar algún mosquetón, un bloqueador-descendedor, un saca figureros, una navajita, etc.

Qué conviene llevar dentro de la mochila

El teléfono móvil para emergencias, una chaqueta de membrana que sea ligera, un forro fino (los chalecos viene muy bien en estos casos, ya que nos dejan mover libremente los brazos), cordino fino para reparaciones, frontal por si se nos echa la noche o tenemos que dejar a nuestro compañero herido (recomendable posición de parpadeo del frontal). Los alicates multiusos vienen muy bien para las reparaciones.

Es muy importante tener un sistema el cual estemos hidratándonos constantemente, y algo para picar ya sean barritas, frutos secos o cualquier cosa de asimilación rápida y energética.