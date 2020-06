Cruz Roja pide "buscar una solución urgente" para dar un trato digno a los migrantes en Canarias

Cruz Roja en Canarias ha pedido "romper barreras y buscar recursos" para recibir con un trato digno a las personas migrantes que llegan a Canarias en pateras "con cuarentena o sin ella". El presidente de la organización humanitaria en las Islas, Antonio Rico, ha reclamado "una solución urgente" para evitar que "haya personas fuera del sistema".

Rico considera "desolador ver a personas sin los medios adecuados para un trato digno", en referencia a la alternativa a las comisarías escogida para la filiación de los migrantes que llegan en patera a Canarias durante la pandemia: una nave sucia del Puerto de La Luz y de Las Palmas, con colchonetas en el suelo y sin duchas, en la que las personas pasan más de 72 horas, plazo máximo de tres días retenidos que marca la Ley.

El 26 de mayo entraron los dos primeros grupos, que llegaron a las Islas a bordo de dos cayucos; entre ellos, dos dieron positivo en COVID-19, después de que se realizaran los test a todas ellas y fueron aislados en el propio recinto. También 15 personas fueron identificados como posibles menores, que fueron trasladados a un espacio habilitado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.



Estos 42 inmigrantes que aparecen en las imágenes durmiendo sobre colchonetas en el suelo de la nave portuaria donde fueron albergados, algunos de ellos solo a medio metro de distancia del vecino, llegaron el pasado 26 de mayo a Gran Canaria en dos cayucos ocupados por 87 personas, 15 de ellas menores de edad, entre las que se detectaron dos casos de la COVID-19.



Rico ha dicho desconocer si la descoordinación que persiste en Canarias a la hora de dar respuesta al fenómeno migratorio responde a "una falta de sensibilidad o a una falta de recursos", si bien ha subrayado que, en cualquier caso, "hay que buscar una solución urgente" y evitar que "haya personas fuera del sistema", como están las que no atiende en la actualidad esta organización humanitaria.



Después de que el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, reconociera que las respuestas de las administraciones no está siendo la adecuada, Rico dice que no sabe si la descoordinación que persiste en el Archipiélago a la hora de afrontar este fenómeno responde a "una falta de sensibilidad o a una de recursos".



Además, Rico ha dicho que este fenómeno proseguirá y puede que incluso con más intensidad; Cruz Roja "trata de poner su granito de arena" y ha estimado que si todos los agentes implicados colaboraran "se podría conseguir una montaña". "Tenemos que articular mecanismos y espacios suficientes dentro del sistema".