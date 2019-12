Delegación del Gobierno insiste en que la coordinación entre organismos ha permitido que ningún inmigrante "esté durmiendo en las calles"

La subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, ha reconocido que el repunte en la afluencia de inmigrantes en patera que se ha producido en los dos últimos meses ha generado una situación "difícil", porque "nadie esperaba tantas personas y, sobre todo, tantas mujeres y niños".



Según datos publicados por el Ministerio del Interior, en los once primeros meses del año han llegado a Canarias 1.987 personas en cayucos o pateras, un 57,3 % más que en 2018, unas cifras que no se veían en las islas desde 2009. Más de la mitad corresponden a los dos últimos meses: 495 en octubre y 517 en noviembre.



Al término de la presentación de una nueva campaña de consulta de vida laboral y bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, Mayans ha precisado que "el Mediterráneo se ha cerrado bastante, está muy vigilado y, evidentemente, a nadie se le esconde que ha habido un repunte de llegadas" en las islas.



"Estamos en coordinación con ayuntamientos, cabildos, gobiernos canario y estatal y ONGs para buscar a todas estas personas una ubicación digna y, a día de hoy, se ha conseguido que nadie esté durmiendo en las calles", ha subrayado.



Mayans ha destacado que todo el interés de la Delegación del Gobierno ha sido buscar a esas personas "una ubicación digna porque, no se olvide, han pasado varias días en travesía y han llegado en unas condiciones, a veces, físicas buenas, pero psíquicas generalmente muy duras".



En otro orden, Teresa Mayans ha reconocido asimismo que el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, de Las Palmas de Gran Canaria, "no está aún al cien por cien de su capacidad, se ha abierto la primera planta, que está llena, y esperamos que en las próximas semanas se puedan utilizar las otras dos plantas".