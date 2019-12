La Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados pide a Canarias que "no vuelva la cara" ante quienes llegan al Archipiélago

La Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España ha agradecido a la sociedad canaria la "solidaridad" con que han acogido siempre en las islas a los extranjeros y le ha pedido que "no vuelva la cara" ante la realidad de los que llegan desde fuera.



Este colectivo de 35 asociaciones, también conocida con el nombre Países, ha presentado este lunes los actos que va a organizar el 21 de diciembre en el parque de Santa Catalina de Las Palmas Gran Canaria con motivo del Día del Migrante, con una muestra de la cultura y la gastronomía de sus diferentes lugares de procedencia.



Su presidenta, Isabel Alfonso, se ha quejado en rueda de prensa de las dificultades que este año están teniendo para organizarlo, porque aseguran que el Ayuntamiento de la ciudad les ha negado una subvención para alquilar las carpas que necesitan instalar.



Alfonso ha señalado que esa negativa, que dicen haber conocido a última hora, se suma otros desencuentros con el equipo de gobierno del Consistorio de la capital (PSOE-Podemos-NC), que comenzaron cuando se les prohibió seguir distribuyendo comida del Banco de Alimentos en la Casa del Migrante, un inmueble municipal.



El colectivo "Países" no entiende las razones de esa prohibición y alega que sus socios se tomaban precisamente ese reparto de alimentos entre las familias más desfavorecidas como un voluntariado, como su forma de contribuir a la sociedad.



Sin embargo, más allá de esos desencuentros, los portavoces de Países aseguran estar agradecidos al trato que reciben del pueblo de Canarias, al que piden que siga manteniendo esa actitud ante el que llega desde fuera, porque creen que ese fenómeno va a crecer.



Los portavoces de "Países" no se refieren solo a quienes están llegando en pateras o cayucos a las costas de Canarias desde África, sino también a los que están emigrando a las islas desde diferentes países de América Latina huyendo de problemas de todo tipo.



"No vuelvan la cara, por favor", lo ha resumido Amparo Flores, asesora consular de la Federación, que ayuda a estas personas a normalizar su relación con las administraciones públicas. "Nadie emigra de su país porque quiere", ha añadido Alfonso.



La representante de la Federación de Mujeres Africanas, Paloma Ebiole, ha subrayado que la comunidad de inmigrantes sabe que la sociedad canaria está haciendo "un sobreesfuerzo" y solo pide que también le dejen "aportar", con sus propias iniciativas.



Ebiole se ha referido también a la situación de las mujeres que deciden subirse a un cayuco o a una patera, muchas veces acompañadas por niños de muy corta edad.



"Es una situación que no le deseamos a nadie", ha dicho, "no se viene por gusto, nadie abandona su hogar porque quiere, y menos una madre con su niño".