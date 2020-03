El Gobierno contrata de emergencia un dispositivo para atender a menores extranjeros no acompañados en Gran Canaria

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha dado cuenta en Consejo de Gobierno de la tramitación por la vía de emergencia de la contratación del servicio de un dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados en la isla de Gran Canaria. Esta es una acción de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, con un importe 238.099,68 euros.

La situación de llegada de menores extranjeros no acompañados en las últimas fechas ha hecho necesaria la puesta en marcha de dispositivos de emergencia para la atención a menores extranjeros no acompañados en la isla de Gran Canaria, según ha indicado la Consejería. Para ello, se creó un Dispositivo de Emergencia de Atención a Menores Extranjeros No Acompañados en Ayaguares, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con una capacidad para 24 menores.

Este servicio se encomendó a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, habilitada como entidad colaboradora de Atención Integral a Menores y que cuenta con experiencia en la gestión de este tipo de dispositivos.

La Consejería explica que la proximidad geográfica del Archipiélago al continente africano, ubicado en medio de las rutas marítimas entre el Sáhara y el Magreb occidental y Europa, así como otros factores de índole social y económico, ha condicionado que Canarias sea receptora de población llegada a bordo de pateras y cayucos, entre ellos menores no acompañados. Esto ha traído consigo la necesidad de crear nuevos recursos que respondan al cumplimiento y respeto de los derechos humanos y garanticen unas condiciones de vida dignas a todas las personas que llegan a Canarias.

Las islas cuentan en la actualidad con un total de 120 plazas distribuidas en cuatro centros para la atención de emergencia de menores extranjeros no acompañados: uno, ubicado en Fuerteventura, con capacidad para 35 plazas, y tres en la isla de Gran Canaria, el de Ayaguares, en San Bartolomé; el de Telde y el de Tejeda, con capacidad para 24, 25 y 36 menores, respectivamente.