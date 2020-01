Marruecos lleva a puerto a la treintena de personas rescatadas de la patera que se hundía rumbo a Canarias

La Gendarmería Real de Maruecos ha rescatado a los 31 ocupantes de la patera localizada a la deriva a seis millas náuticas (11 Kms) del El Aaiún (Sáhara Occidental) después de que pidiesen auxilio porque habían comenzado a hundirse, ha confirmado a Efe un portavoz de Salvamento Marítimo.



Finalmente, el número de personas que viajaban a bordo de la barca, una lancha neumática, era de 31, no de 34 ni de 35, como se había barajado inicialmente, y no consta que haya ninguna víctima ni desaparecido en su travesía, ha añadido la fuente.



En ese grupo de inmigrantes, todos de origen subsahariano, había nueve mujeres y cuatro niños.



El delegado el Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha explicado a los periodistas que la situación de esta patera preocupaba mucho a los servicios de emergencia, porque "estaba haciendo aguas y tenía posibilidad de hundirse" y "no se conocían sus coordenadas ni dónde estaba".



Finalmente, un avión de Salvamento Marítimo localizó a la patera cerca de la costa del Sahara Occidental, tras una búsqueda en la que han colaborado medios españoles y marroquíes.



La operación de búsqueda había rastreado inicialmente una zona próxima a Fuerteventura porque un radar del SIVE había detectado un eco que podría ser compatible con esa embarcación, informaron fuentes de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil.



Sin embargo, se trató de una pista equivocada y finalmente la patera fue localizada cerca de la costa del Sahara tras geolocalizar la llamada que el 112 de Canarias hizo al móvil de uno de sus ocupantes.