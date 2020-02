El presidente del Gobierno de Canarias dice que la acogida a los migrantes concierne a toda la sociedad

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo este martes que dar una respuesta humanitaria al "fenómeno" migratorio corresponde a toda la sociedad y a todos y cada uno de los ciudadanos, no solo a las administraciones.



Torres, que respondió a preguntas en el Parlamento sobre el reciente encuentro sobre inmigración al que asistieron administraciones, organizaciones no gubernamentales y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que lo fundamental es "trabajar en origen" para que esas personas no dejen sus países.



Pero cuando esas personas llegan a Canarias hay que atenderlos de la mejor forma posible, y en el caso de que se produzcan "devoluciones" deben hacerse "sin ningún tipo de duda sobre derechos humanos".



El representante de Sí Podemos, Manuel Marrero, apuntó, respecto a las denuncias de organizaciones sociales sobre la irregularidad de algunas deportaciones realizadas desde Canarias, que su grupo político parte de la base de que se han hecho conforme a la ley, si bien en la defensa de los derechos humanos "hay que ser exquisitos".



Torres contestó que en el encuentro con el ministro todos los representantes de las ONG pudieron preguntarle lo que quisieron y este explicó "cómo se están haciendo las devoluciones".



El presidente elogió la disposición de cabildos y ayuntamientos a colaborar en la atención a los migrantes menores de edad, de los que hay 630 actualmente, 400 de ellos fuera de los convenios suscritos entre el ejecutivo y las corporaciones insulares.



Manuel Marrero indicó que Canarias es la frontera sur de la Unión Europea y por tanto Europa, España y la comunidad autónoma tienen una responsabilidad compartida en la acogida y protección de los migrantes y de sus derechos.