Acusado de maltrato animal por abandonar y dejar morir a tres perros en un cobertizo

Un vecino del barrio de Marzagán de Las Palmas de Gran Canaria ha sido acusado de maltrato animal por abandonar a tres perros en un cobertizo, donde fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, según ha informado la Policía Local.



Los agentes policiales acudieron al lugar después de que una vecina alertase de un fuerte olor que provenía de un cobertizo de madera donde había varios perros a los que hacía tiempo que ya no escuchaba ladrar, se indica en un comunicado.



Los policías accedieron al interior y comprobaron que los perros, de razas podenco y labrador, yacían muertos entre sus propias heces y otros residuos orgánicos, todavía amarrados con cadenas a los collares que portaban en el cuello.



Una vez localizado, el dueño de los perros, B.L.H., de 48 años y vecino del municipio de Telde, dijo a los agentes que conocía el estado de los animales pero alegó que no había podido atenderlos.



El hombre ha sido acusado de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, castigado por el Código Penal con penas de prisión de hasta 18 meses e inhabilitación para la tenencia de animales por un periodo de tiempo de hasta 4 años.



El hombre está acusado también de incumplir la ordenanza municipal, pues los perros no habían sido censados ni poseían la documentación veterinaria obligatoria.

Denunciamos al propietario de tres perros hallados muertos y en avanzado estado de descomposición en el barrio de Marzagán. #NOalMaltratoAnimal



➡️+ INFO: https://t.co/qKk9ukNzlEpic.twitter.com/YcwuLBdgKz — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) February 20, 2019