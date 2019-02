Baja probabilidad de calima este lunes en Canarias

Los intervalos de nubes altas predominarán este lunes en Canarias, donde habrá baja probabilidad de que aparezca la calima.



En el mar habrá este o noreste 4 localmente 5 en los extremos norte y sur. Marejada, localmente fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros en costa oeste, variable 2 y rizada.



PREVISIÓN POR ISLAS PARA MAÑANA:



LANZAROTE



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento de componente este flojo a moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste al inicio cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 14-21



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado, con intervalos de fuerte en la costa oeste al inicio cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 16-20



GRAN CANARIA



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más significativo en las mínimas de la vertiente oeste. Viento del este flojo a moderado. En medianías y zonas altas de la vertiente oeste, sudeste con intervalos de fuerte al inicio cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 15-21



TENERIFE



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas en ligero ascenso, será más significativo en las mínimas. Viento de componente este flojo a moderado. En medianías del nordeste y zonas altas, sudeste que será fuerte durante la primera mitad del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes, por la tarde disminuirá en intensidad. Brisas en la costa norte y oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 14-21



LA GOMERA



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable, que tenderá durante la mañana a sudeste moderado. En cumbres y vertiente oeste, sudeste fuerte con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes en la primera mitad del día. Brisas en la costa noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 16-23



LA PALMA



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado con brisas en costas oeste y este. En medianías y zonas altas, viento del sudeste, más intenso en la primera mitad del día en El Paso y vertientes norte y noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 14-21



EL HIERRO



Intervalos de nubes altas. Baja probabilidad de calima. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a este al mediodía. En medianías y zonas altas, viento del sudeste con intervalos de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes al mediodía en medianías del nordeste y la mitad oriental de El Golfo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 11-18