Canarias tendrá este jueves calima y nubes altas

Canarias tendrá este jueves intervalos nubosos en las vertientes este de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día, que tenderán a disiparse por la tarde y, en el resto, poco nuboso e intervalos de nubes altas y la probabilidad de calimas en las islas orientales al final, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las temperaturas mínimas seguirán en ligero ascenso y máximas de ligero a moderado ascenso, en especial en zonas de interior y vertientes oeste.



Asimismo, la Aemet destaca que el viento soplará de componente este flojo, que girará a sudeste flojo a moderado en las islas occidentales y, en las medianías y zonas altas, será del sudeste y moderado.



Las aguas costeras de La Palma esperan este jueves vientos del sureste de fuerza 2 a 4 -escala Beaufort-, localmente variable, rolando al final del día a sur. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste con olas en torno a los 2 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros.



Las aguas costeras de El Hierro tendrán este o sureste de fuerza 2 a 4. Marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste con olas en torno a 2 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros.



Las aguas costeras de Tenerife y La Gomera esperan componente del noreste o este de fuerza 2 a 4, localmente variable, tendiendo rápidamente en La Gomera a este o sureste y de madrugada también en Tenerife. Rizada o marejadilla, localmente marejada en el sureste tinerfeño al principio y en el suroeste gomero al final. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros, disminuyendo a 1 o 2 metros.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan vientos del noreste o este de fuerza 3 o 4, rolando por la mañana a este o sureste. Marejadilla o marejada. En la costa suroeste durante la tarde y costa noroeste a partir de la mañana, variable 2 a 4 y marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste con olas en torno a los 2 metros, disminuyendo a 1 a 2.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán componente norte o noreste de 3 o 4, rolando de madrugada y a este o sureste. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros.



La previsión de la Aemet, por islas, para este jueves:



LANZAROTE



Predominio de cielos despejados, con algún intervalo de nubes bajas de madrugada y de nubes altas en la primera mitad del día. Baja probabilidad de calima al final. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del este a sudeste flojo, más intenso por la tarde en el interior y costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 13-21



FUERTEVENTURA



Predominio de cielos despejados, con algún intervalo de nubes bajas de madrugada y de nubes altas en la primera mitad del día. Baja probabilidad de calima al final. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, principalmente en el interior y vertiente oeste. Viento del este a sudeste flojo, más intenso por la tarde en el interior y costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 14-22



GRAN CANARIA



Intervalos nubosos en la vertiente este que tenderá a poco nuboso o despejado a partir de mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas de madrugada. Baja probabilidad de calima al final. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero a moderado ascenso, principalmente en el interior y vertiente oeste. Viento de componente este flojo. En medianías y zonas altas, sudeste flojo tendiendo por la tarde a sudeste-sur flojo a moderado. Brisas en costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 16-21



TENERIFE



Intervalos de nubes bajas en las vertientes norte y nordeste que tenderá a poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas a partir de mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero a moderado ascenso, principalmente en el interior y vertiente oeste. Viento de componente este flojo. En medianías y zonas altas, sudeste flojo tendiendo por la tarde a sudeste-sur flojo a moderado. Brisas en costas norte y este. En altas cumbres centrales, oeste flojo tendiendo a sur moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 16-21



LA GOMERA



Intervalos de nubes bajas en las vertientes norte y este que tenderá a poco nuboso con intervalos de nubes altas a partir de mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del este a sudeste flojo. En medianías y zonas altas, sudeste flojo tendiendo por la tarde a sudeste-sur flojo a moderado. Brisas en costas noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 17-22



LA PALMA



Intervalos de nubes bajas en las vertientes este y sureste que tenderá a poco nuboso con intervalos de nubes altas durante la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del este flojo girando a sudeste flojo a moderado a partir de mediodía. En medianías y zonas altas, sudeste flojo girando por la tarde a sur flojo a moderado. Brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 15-20



EL HIERRO



Intervalos de nubes bajas en la vertiente este que tenderá a poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas durante la tarde. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del este flojo girando a sudeste flojo a moderado a partir de mediodía. En medianías y zonas altas, sudeste flojo tendiendo por la tarde a sudeste-sur flojo a moderado. Brisas en costas noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 10-16